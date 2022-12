Brasil y Argentina, hora de sacar por América en Qatar 2022

Los únicos representantes de América, Brasil y Argentina tendrán que volver a sacar la cara por el continente y de camino conseguir su boleto a las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Brasil que llega como uno de los favoritos para alzar la Copa Mundial 2002 enfrenta a la Croacia que lidera Luka Modric a las (10:00 a.. hora panameña.

Tite, seleccionador de Brasil, repitió ayer que sus bailes no "menosprecian a nadie" y que forman parte de "la cultura brasileña"

"Tengo 61 años. Si tengo que bailar, bailaré. De forma muy sutil, no es mi perfil. Les pedí que me escondieran (jugadores). Tengo que entrenar más, lo sé", bromeó el técnico.

Sobre Croacia, destacó la altísima calidad técnica en sus tres centrocampistas; aunque también es un equipo con calidad técnica colectiva, capacidad física y persistencia.'", analizó.

Ante Brasil, el capitán de Croacia, Luka Modric enfrentará a varios compañeros de su club, Vinicius, Rodrygo o Eder Militao, a esto hay que sumarle que jugó con Casemiro.

"¿Jugar contra compañeros en el Real Madrid? Podemos ser amigos después del partido. Pero mientras cada uno lucha por su país y nosotros haremos todo por ganar. Tengo ganas de jugar contra ellos".

Modric nunca ha ganado a Brasil. "Jugué varias veces contra ellos pero no he podido ganarles. Espero que esto cambie.", añadió.

Argentina ante Países Bajos

Los argentinos con su máxima figura Lionel Messi se enfrentarán en cuartos de final hoy a Países Bajos (Holanda) a las (2:00 p.m hora panameña) en busca de seguir con vida en la cita futbolística de Catar.

Argentina ya recupera algunas de sus figuras el l centrocampista Rodrigo de Paul y el atacante Ángel Di María ya entrenan con normlidad con el equipo.

De Paul, entrenó y formó parte del entrenamiento pero no me atrevo a decir si está o no un día antes del partido, dijo el técnico Lione Scaloni.

"El fútbol ha cambiado. Todos tienen que atacar y defender y Países Bajos es una selección equilibrada. Eso es el resumen del fútbol de ahora", dijo el seleccionador argentino sobre su rival de hoy.

Por su lado, el defensa de la selección de Países Bajos, Virgil Van Dijk, insdicó que su equipo se prepara enfrentar a la Argentina como equipo, no solo a Messi.