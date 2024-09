Carlo Ancelotti y Real Madrid buscan su mejor versión en la Champions

Carlo Ancelotti, entrenador italiano del Real Madrid, dijo este martes que lo importante para el estreno europeo era "ganar" al Stuttgart por 3-1, reconoció que están tratando de "buscar la mejor versión" y aseguró que en el partido deben ir eligiendo si "construir fútbol o jugar vertical" en función del rival y lo que proponga.

El Real Madrid, con goles del francés Kylian Mbappé, el alemán Antonio Rüdiger y el brasileño Endrick Moreira, los tres en la segunda mitad, se impuso al Stuttgart en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions.

"El titular podría ser el Real Madrid gana el primer partido de este nuevo formato de la Champions", dijo tajante Ancelotti, en conferencia de prensa, al ser preguntado por un titular del partido.



"Estamos tratando de buscar nuestra mejor versión. Hoy no empezamos bien, intentamos presionar arriba, ganamos los duelos y a partir de los veinte minutos tomamos el control y conseguimos marcar. Tras el empate hemos tenido la fuerza para sacrificarnos y ganar un partido muy importante", confesó.



"Si alguien piensa que ganar los partidos es sencillo se equivoca. No recuerdo ningún partido de Champions, y llevo doscientos y pico, sin sufrir. Aquí hay que sufrir. El Real Madrid mejor que nadie lo conoce en Europa", manifestó.



Dentro de ese reconocimiento sobre la búsqueda de la mejor versión, el técnico italiano aseguró que según la fase del partido deben "elegir entre construir fútbol o jugar vertical".



"Esa es la responsabilidad del entrenador pero hoy, por ejemplo, si elegimos construir fútbol el primer gol no lo marcamos. Hay momentos que tienes que construir o manejar y otros jugar directo porque tenemos delanteros muy rápidos", señaló.



Uno de los jugadores más decisivos fue el defensa alemán Antonio Rüdiger, autor del segundo gol frente al Stuttgar en el minuto 83. "Es muy contundente en las dos áreas y es un recurso muy importante. Es un experto del balón parado. Jugadores como Rüdiger de cabeza son muy fuertes", apuntó.



Otro de los protagonistas de la noche fue el joven brasileño Endrick Felipe, que marcó el tercer tanto que redondeó la victoria en el tiempo añadido. "Endrick ha tenido coraje y en el último balón del partido la mejor solución era aprovechar la contra de tres contra uno. Él estaba convencido de marcar y lo ha hecho muy bien. Ha encontrado la solución más complicada pero le ha salido bien", dijo Ancelotti, que, "sin entrar a valorar la vida privada", bromeó con el reciente matrimonio del joven futbolista.



"En estos días ha demostrado ser muy valiente en todos los sentidos", bromeó.



Otro futbolista que rindió a un gran nivel y que con sus paradas sostuvo al Real Madrid en ciertas fases del partido fue el belga Thibaut Courtois. "En este momento es el mejor del mundo pero he tenido porteros de gran nivel", concluyó.