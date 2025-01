Carrasquilla promete demostrar que no se equivocó al cambiar a Houston por Pumas

El centrocampista panameño Adalberto ‘el Coco’ Carrasquilla prometió que pronto demostrará que no fue equivocada su decisión de dejar al Houston Dynamo estadounidense para fichar por el Pumas mexicano.



“El fútbol va más allá de una opinión. Estoy consciente de lo que es Pumas y de la responsabilidad que conlleva estar aquí. Haré bien las cosas para demostrarles que no fue una mala opción venir a México”, afirmó el interior de 26 años.



“Mi gente panameña siempre me ha tenido mucha estima y cariño, pero imagina otras cosas. No sabe la realidad del fútbol. Lo importante es que estoy aquí con Pumas, contento con mi decisión. Quiero demostrar que es un paso importante para mi carrera”, dijo a su llegada a Ciudad de México el Jugador del Año de la Concacaf entre 2023 y 2024.



Carrasquilla quiso quitar hierro con estas palabras a las críticas vertidas desde algún sector de la afición y de la prensa en Panamá, que han considerado un retroceso su paso a México.



Dijo encontrarse en buen estado físico, pese a que jugó su último partido el 19 de noviembre pasado en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.



“Me preparé duro por mi propia cuenta. Tal vez estoy con nivel bajo de competencia, pero estoy seguro de que no estoy del todo mal", matizó.



'El Coco' Carrasquilla se suma a una lista selecta de figuras internacionales que han llegado a México para esta temporada, Antes fueron anunciados el colombiano James Rodríguez por León y el argentino Luka Romero por Cruz Azul.



“La liga mexicana siempre ha tenido un buen nivel y quiere seguir creciendo. Los fichajes de este semana son muestra de lo que quiere marcar la liga en el continente”, sentenció el panameño.



Pumas, equipo dirigido por el argentino Gustavo Lema, debutó el domingo pasado en el torneo Clausura con un triunfo sobre Necaxa y este domingo visitará a Querétaro en la segunda jornada, en la que puede debutar el panameño.



Con siete títulos de liga, los Pumas son los sextos más ganadores de México, pero no son campeones desde 2011, una racha que pretender terminar en este Clausura.