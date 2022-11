Catar 2022, mundial cargado de emociones y controversias

El mundial de fútbol Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y aunque miles de fanáticos de este deporte se preparan para disfrutar de cada partido, las controversias siguen para esta pequeña nación árabe.

Desde que se realizó la elección de Catar como sede para esta fiesta futbolística, conocedores en el tema aseguraron que sería un mundial que quedará en la historia por diversos aspectos. Y es que, además de las señalamientos contra diversas situaciones surgidas (muertes de trabajadores en la construcción de los estadios, corrupción, otros), también está la parte emocional, puesto que mucho se habla de que para varios jugadores este será su último mundial (Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric entre otros) y por el otro lado están las medidas o reglas que deberán cumplir los visitantes a este país.

Mañana, domingo 20 de noviembre, arranca el mundial, fecha en la que se escribirá una nueva página en la historia del balompié, como el primer mundial de fútbol masculino que se desarrollará en invierno y, además, será el último que se jugará con el formato de treinta y dos equipos participantes. Para el próximo mundial, 2026, se contará con 48 equipos, según anunció la FIFA.

Pero ¿qué otros cambios, controversias han surgido con Catar 2022 y la euforia mundialista?

1. El Mundial más corto de la historia. Las fechas del mundial se reducirán a 28 días, la duración del campeonato del mundo, que en su última edición jugada en Brasil 2014 se prolongó durante 31 días, entre el 12 de junio y el 13 de julio. Desde Argentina 1978, que duró 24 días, no hubo un mundial de fútbol más breve que el catarí (del 20 de noviembre al 18 de diciembre), el primero que se disputará en invierno, debido a las altas temperaturas que se registran en el país durante el verano.

2. El mundial más caro de la historia. Catar 2022 será el mundial más caro de la historia, con una inversión superior a los 220 mil millones de dólares, según publicó Statista (portal de estadística en línea alemán), no hay dudas de que Catar 2022 será el Mundial más caro de la historia en cuanto a infraestructura. No solo se han construido estadios desde cero, sino que también hoteles, una sofisticada red de metro y aeropuertos.

3. Qatar es el país más pequeño en albergar un mundial. Con una superficie apenas superior a los 11 mil kilómetros cuadrados, Catar se convertirá en el país más pequeño (geográficamente hablando) en organizar una Copa del Mundo. Pero eso no es todo, pues con una población de 2.9 millones de personas, este país superará a Uruguay como el país con menor población en organizar un mundial, un récord que permaneció durante casi 100 años.

4. Las mujeres harán historia. Otra de las razones por las que Catar quedará en la historia es porque será el primer mundial varonil en el que seis árbitros mujeres estarán tomando parte. Así lo anunció la Comisión de Árbitros de la FIFA, que especificó que de esos 36 árbitros asignados para el mundial, seis serán mujeres. Tres árbitras y tres asistentes impartirán justicia en tierras árabes donde se premia el nivel que está adquiriendo el arbitraje femenino. Stéphanie Frappart (Francia), Salima Mukansanga (Ruanda) y Yoshimi Yamashita (Japón) serán las colegiadas principales mientras que las auxiliares serán Neuza Back (Brasil), Karen Díaz Medina (México) y Kathryn Nesbitt (Estados Unidos).

5. Sistema de ‘Fuera de lugar’ automático debuta en el Mundial. El sistema de video arbitraje, mejor conocido como el VAR se hizo su aparición en el Mundial de Rusia 2018, sin embargo la tecnología no se ha detenido, por lo que Catar 2022 verá el debut del nuevo sistema de “Fuera de Lugar” Automático, que funcionará con la ayuda de 12 cámaras instaladas en los estadios, que captarán todos los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, donde se incluyen las partes del cuerpo que se tienen en cuenta a la hora de calcular el fuera de juego.

Por su parte, el balón contará con un sensor que permite calcular el momento exacto del golpeo de la pelota que enviará los datos a las cámaras a una velocidad de 500 veces por segundo, y servirá para evaluar con exactitud el momento de salida del balón por parte de un jugador.

6. Cinco cambios por partido. Otra de las modificaciones deportivas que tendrá esta Copa, es la implementación de cinco cambios por partido; una medida adoptada por diversas ligas tras la pandemia de COVID-19 y que ha llegado hasta Catar 2022. De esta forma, cada selección podrá realizar cinco cambios, los cuales se podrán hacer en hasta tres distintas oportunidades para no afectar el flujo y ritmo de juego.

Miembros de la FIFA también explicaron que en caso de que los partidos se vayan a tiempo extra, cada equipo tendrá una cuarta oportunidad y un sexto cambio en caso de necesitarlos.

7. Qué significa la mascota. Un detalle que hace especial a las Copas del Mundo son las mascotas y en ese aspecto Catar no deja de ser un mundial un tanto ‘particular’. La’eeb es el nombre de la mascota oficial de Qatar 2022 y su nombre en árabe significa “jugador habilidoso”.

Su diseño está basado en la ghutra, que es un tocado árabe típico de la región, sin embargo, para no confundirnos más, la FIFA se fue por la fácil y dice que “La’eeb procede del metaverso de las mascotas, un universo que no se puede describir con palabras y cada uno puede imaginar como quiera” lo que sea que eso signifique.

Lo que pueden y no pueden hacer los visitantes

El país asiático es muy conservador en varios aspectos, por lo que existen fuertes restricciones. Por lo tanto, es mejor conocer las normas antes de pasar por un mal momento:

Nada de alcohol

A diferencia de otros mundiales, en Catar, las cosas son muy diferentes, pues el alcohol está prohibido por la ley islámica y el código penal tiene en cuenta eso. “Quien tome cualquier bebida alcohólica en un espacio público o abra una tienda o una casa para vender alcohol será castigado con hasta 6 meses de prisión y una multa”.

¿Y las fotografías?

La fotografía no es ilegal, pero se considera ofensivo fotografiar mujeres musulmanas. Tampoco se permiten fotografías de edificios gubernamentales, mezquitas e instalaciones militares. Además, la publicación de material (incluidos videos y fotografías) en línea que parece insultar o difamar se considera un delito según la ley de Qatar.

Vestimenta

Qatar tiene una cultura islámica muy presente, por lo que debes seguir un código de vestimenta que vaya acorde. Las mujeres no deben mostrar demasiada piel y cubrir los hombros, la parte superior de los brazos y las rodillas. Los hombres pueden usar pantalones largos o jeans y camisas. Hay ciertas áreas donde puedes relajarte más, como en el hotel, pero asegúrate de verificar siempre. Si vas a ir a alguna playa, cerciórate de revisar el código de vestimenta, ya que cada lugar tiene reglas diferentes.

Malos tratos

Saluda siempre a los locales con un “buenos días” o “buenas tardes” antes de entablar una conversación o incluso algo tan sencillo como pedir direcciones. Nunca uses la mano izquierda para comer o saludar, ya que los oriundos de Qatar reservan la mano izquierda para la higiene personal, no te sientes de espaldas a tus anfitriones y no muestres las plantas de los pies.

La inauguración

Por otra parte, aunque la selección de Colombia no estará presente en esta edición del importante encuentro deportivo, la bandera tricolor sí brillara en el escenario con la presencia de los cantantes Shakira y J Balvin quienes serán los encargados de abrir el show este 20 de noviembre.

Aunque se supone que esta información todavía no debería conocerse, se filtró el listado de los artistas que protagonizarán la inauguración del evento en el Estadio Al-Bayt, en Al Khor. Fue a través de la cuenta oficial de World Music Awards en Twitter que se informó que estos famosos entre otros, estarán en ese importante evento.

