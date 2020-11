Cecilio Garcés: 'No podemos traer árbitros a aprender'

Un partido accidentado, con pasajes calientes, golpes, patadas y gritos hacia el árbitro. Así fue el empate 1-1 entre Alianza y Costa del Este anoche en el estadio "Muquita" Sánchez.

Los costeños terminaron el partido con un jugador menos, luego de una falta evidente de Eric Vásquez a los 75 minutos, que empañó un partido que había estado bastante disputado y donde el arbitraje de Raúl Rodríguez quedó a deber.

Los dirigidos por Julio Infante se fueron arriba en con una diana de Yair Jaén a los 9 minutos.

Pero en el complemento los aliancistas empataron gracias al tanto de Ricardo Barsallo al minuto 67.

No me meto con los jueces, pero "no podemos traer árbitros a aprender", dijo el técnico de Alianza, Cecilio Garcés, que lamentó la actuación del colegiado Rodríguez en Cosfc.

"Esto es una falta de respeto para los clubes", dijo Garcés al referirse que los 10 equipos de la LPF, salen perjudicados con el mal arbitraje.

De igual Manera, Garcés, lamentó que su equipo también mostró fallas para el primer tiempo del partido.

Luego de estos resultados, CAI volvió a tomar el liderato del torneo con 10 puntos, San Francisco (9), Árabe Unido (8), Costa del Este (8).

Alianza suma (7) puntos, Tauro (6), Plaza Amador (5), Chiriquí y Sporting (4), Universitario (2).