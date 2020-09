Celtics se preparan para duelo contra Miami Heat en la Conferencia Este

El reinado de los Raptors de Toronto llegó este viernes a su final después que los Celtics de Boston los vencieron en el decisivo séptimo partido de las semifinales de la Conferencia Este que ganaron por 4-3.

Los Celtics con el alero Jayson Tatum de líder se impusieron por 92-87 a los Raptors, actuales campeones de la NBA, que al final no pudieron con el mejor baloncesto individual y de equipo de Boston.

"Simplemente tiene un gran sentido del juego. En esta serie, él vio todo lo que posiblemente se podrá ver. Ha hecho un gran trabajo manejándolo", dijo Brad Stevens sobre Tatum.

Ahora los Celtics, terceros cabeza de serie, a partir del martes, comenzarán a disputar las finales de la Conferencia Este contra Miami Heat, quinto, que en las primeras semifinales eliminó a los Bucks.

Los Celtics tuvieron ventaja de 2-1 contra Miami en la temporada regular, ganando 112-93 el 4 de diciembre en Boston y 109-101 en Miami el 28 de enero.

Los Heat, el pasado 4 de agosto, ganaron 112-106 el único duelo entre ambos equipos que han tenido hasta ahora en la burbuja de Orlando.

Los Celtics se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar cuatro partidos "fuera de casa" en una serie de playoffs.

Mientras que los Raptors fueron eliminados 456 días después de ganar el título de la temporada anterior, obviamente la racha más larga para un equipo que no ganó campeonatos consecutivos.

VEA TAMBIÉN: Campeón de lucha, ejecutado en la horca por Poder Judicial de Irán

Los Raptors buscaban convertirse en la séptima franquicia en la historia de la NBA en ganar cuatro séptimos partidos consecutivos.

We didn't come down here just for the first or second round #BleedGreen pic.twitter.com/k2BfWAVI65— Boston Celtics (@celtics) September 12, 2020