Chiefs y Eagles en la gran batalla, el Super Bowl LVII

Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs se enfrentaran hoy por el máximo título de la NFL en el Super Bowl LVII que se jugará en el State Farm Stadium en la ciudad de Glendale, Arizona (a las 6:30 p.m. hora panameña).

Los Chiefs campeones de la Conferencia Americana, jugaran su tercer Super Bowl de los últimos cuatro años, después del título logrado en la temporada 2019 y el subcampeonato de 2020.

Los Eagles son los actuales campeones de la Conferencia Nacional.

Algo en común tiene los Chiefs y los Eagles en la actual temporada, ambos equipos llegan a la disputa por levantar el Trofeo Vince Lombardi, con 16 triunfos, 3 derrotas y 456 puntos.

Los Chiefs llegan al Super Bowl inspirado en su gran estrella Patrick Mahomes que fue elegido el Jugado Más Valioso (MVP) dela temporada 2022 de la NFL, ha estado algo lesionado en uno de sus tobillos, pero nada que impida poder jugar el Super Bowl.

"Es uno de los mariscales de campo que no tuve la oportunidad de enfrentar y al que no he capturado todavía; si consigo hacerlo en el Super Bowl será histórico para mí", afirmó Haason Reddick, cazador de mariscales de campo número uno de Eagles con 16 en temporada regular y 3.5 en playoffs, sobre Patrick Mahomes, uno de las principales armas del equipo de Kansas City.

Por su parte, Jalen Hurts, 'quarterback' de los Philadelphia Eagles afirmó que no se pone límites, sólo se fija en ser el mejor.

"Nunca me he puesto un límite. Cuando se trata de competir siempre me digo a mí mismo que quiero ser el mejor. aseveró Hurts.

El mariscal de campo comandará a la ofensiva de Philadelphia, con 24 años, disputará su primer Super Bowl en su segundo año como titular con los Eagles, destacó la facilidad que tiene para adquirir conocimiento.

"Siempre he tenido la mentalidad de una esponja, siempre hablo de ser una esponja y absorber el conocimiento a mi alrededor, me aferro a eso; siempre encuentro la manera de convertir todo, aunque sea una derrota, en algo positivo", djo el Mariscal de los Eagles.