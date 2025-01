¿Chiriquí, Colón y Bocas del Toro, esperan salir de la sequía?

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2025 se encuentra a la vuelta de la esquina y hay equipos que tienen más de una, dos, tres, cuatro y hasta seis décadas, que no ganan un título nacional en esta categoría.

Chiriquí es el segundo máximo ganador de campeonatos en el béisbol juvenil con 9 títulos, solamente superado por Panamá Metro, que tiene una amplia ventaja con 21 coronas.

Pese a todo ello, la tropa chiricana tiene una seguía de más de una década, ya son 13 años que no corona, su último título juvenil lo obtuvo en el 2011 bajo la dirección de Alberto "Beto" Macré y liderado en la ofensiva por el bateo en ese momento de Rodrigo Vigil.

El "Equipo del Valle de la Luna" de no ganar en este 2025, serían 14 años sin diadema.

Para el torneo que se avecina que arranca el 10 de enero, Chiriquí se encuentra bajo la dirección del exgrandes ligas, Ángel Chávez y será asistido por Sergio Araúz.

Chiriquí abre el torneo nacional contra sus vecinos de Occidente en el estadio de la Gloria Deportiva Baruenses, a las 7:00 p.m.

Por su parte, Veraguas cuenta con 2 campeonatos en el béisbol juvenil conquistados, el primero en el año 2006 y el último en el 2010, es decir, tiene 14 años de esa gesta.

Veraguas de no volver a coronar, llegaría a 15 años sin título juvenil.

En esta nueva temporada del béisbol juvenil, Veraguas viene con la expectativa de competir, será dirigido por el exjugador Marín Ledezma y asistido por David Montilla.

La tropa veragüense debuta contra Los Santos en su casa, el estadio Omar Torrijos, a las 7:30 p.m.

Colón tiene tres campeonatos logrados, ganó en los años 1979 y 1982. Pero no sube a lo más alto del podio del béisbol juvenil desde 1985, en ese último título del equipo de la "Costa Atlántica", jugó el exseleccionado nacional y hoy técnico de la Sub-20 de Panamá, Jorge Luis Dely Valdés.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

De no ganar el campeonato, Colón cumpliría 40 años que no corona. Para este nuevo torneo será dirigido por Raúl Zúñiga y debuta ante Panamá Metro, en el estadio Rod Carew, a las 7:30 p.m.

Bocas del Toro ganó su único título juvenil en 1964, desde ese entonces no ha conquistado gallardete, ya son 60 años que no gana otro título.

Este 10 de enero, Bocas del Toro, que tiene en el banquillo de director al cubano Jorge Gallardo, recibe a Herrera, en el estadio Calvin Byron, a las 7:30 p.m.