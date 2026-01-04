Coclé deja su huella en el debut del béisbol juvenil

El actual campeón del béisbol juvenil, Coclé, dio muestras de que viene por el “triplete” y dejó su huella en el arranque del actual torneo. Su debut lo ganó con “no hit-no run” combinado. Dereck Gómez llegó a su victoria 27 y Ricardo Acosta entró a un selecto grupo al pegar su imparable número 100.

La labor monticular del abridor Dereck Gómez y el relevo de Maykol Moreno se impuso para que Coclé iniciara con el pie derecho la actual temporada con un “no hit-no run”, combinado, algo nada fácil de conseguir.

Dereck Gómez fue el abridor, trabajó 7.2 episodios, no le anotaron carrera, no permitió imparables, otorgó una base por bola y recetó 7 ponches.

Mientras que su relevo Maykol Moreno, vio acción en 1.1 episodio, no permitió imparable, no le anotaron carrera, no dio base por bola y recetó un chocolate.

Esa fue la victoria número 27 en los torneos juveniles para Dereck Gómez que tiene una efectividad de 0.00 y marca de 1-0, en ganados y perdidos.

Mientras que Mickel Moreno, luego de su primera presentación también dejó su efectividad en 0.00.

El juego “sin hits y sin carreras” de Dereck Gómez y Maykol Moeno, fue el número 25 en la historia de los juegos juveniles, según cifras de José Otero de la Fedebeis.

Los dirigidos por Rodrigo Merón fueron superiores en ese primer partido ante Colón, al ganar por 6-0 en su casa, el estadio Remón Cantera en Aguadulce. Coclé marcó otra cifra individual, los 100 imparables de Ricardo Acosta.

En este juego, Acosta se fue de 3-2, por lo tanto terminó la noche del sábado con 101 imparables.

De esa manera, Ricardo Acosta llega a un selecto grupo de peloteros que han pegado 100 batazos a la “tierra de nadie”, donde solo 24 panameños lo han hecho en el béisbol juvenil.

Peloteros como el santeño Omar Montero, los chiricanos Luis Omar Jordan, Lauren Flores y el herrerano Javier García, entre otros, han llegado a la cifra de 100 hits.

Ricardo Acosta, que también juramentó a los peloteros en la inauguración del juvenil 2026, admitió que buscaba la cifra de los 100 imparables desde el torneo pasado.

Juegos de hoy lunes

Panamá Oeste visita a Coclé en el Remón Cantera; Metro recibe a Darién en el Juan Demóstenes Arosemena; Colón se enfrenta a Potros del Este en el José De la Luz Thompson.

Mientras que Veraguas se mide en el Calvin Byron a Bocas del Toro; Herrera visita a Occidente en Glorias Baruenses y Chiriquí medirá fuerzas ante Los Santos en el Kenny Serracín, todos los partidos de hoy arrancan desde las 7:00 p.m