Coclé no se cree favorito en el béisbol juvenil

Coclé es el actual campeón del béisbol juvenil, no se siente favorito, pero sí obligado a ganar el título nuevamente, fueron las palabras del piloto de la "Leña Roja", Rodrigo Merón.

Panamá Metro visita a Coclé hoy en el estadio Remón Cantera de Aguadulce a las 7:00 p.m. en el inicio del Campeonato Nacional Juvenil de Béisbol, antes del juego habrá una ceremonia de inauguración.

Rodrigo Merón tuvo que cambiar sus planes al no poder contar entre 6 o 7 peloteros que no obtuvieron permisos de sus equipos, entre ellos su carta principal en el pitcheo, su abridor que estaba programado para hoy, Felipe Torres, no recibió autorización de su organización para jugar el nacional juvenil.

En su lugar, Coclé saldrá al montículo con Emanuel Vargas, que está cerca de firmar con la organización de los Yanquis de Nueva York, será el abridor contra Panamá Metro.

"Esperemos un Panamá Metro versátil", expresó Merón, al explicar que la tropa capitalina cuenta con un repertorio de jugadores que pueden jugar varias posiciones.

Metro será dirigido por José Murillo III, tiene buen pitcheo, un equipo bastante balanceado, reconoció el manager Merón.

La tropa coclesana no podrá contar con la ofensiva de Smith Pineda, tampoco tendrá a Jorge García y Pedro Hernández, explicó Merón, peloteros que tienen la edad para jugar el juvenil, pero que no recibieron permiso de sus organizaciones y que son bajas sensibles para el actual campeón juvenil.

Pese a todo ello, el piloto de la "Leña Roja" afirma que cuenta con peloteros de diferentes partes de la provincia coclesana para volver a ganar el campeonato, es el objetivo de Merón.

Coclé es el actual campeón "no es favorito, pero está obligado a ganar el título", finalizó Merón.

El manager de los coclesanos añadió que hay muchos equipos que le repiten jugadores como: Panamá Oeste, Chiriquí, Panamá Este, además de los tradicionales Herrera y Los Santos, equipos que Merón considera favoritos.

Otros partidos

Para hoy también jugarán Panamá Oeste ante Colón en el estadio Horacio Mena de Chame desde las 7:30 p.m., a la misma hora también, Chiriquí se enfrenta a Darién en Metetí.

Herrera va ante Chiriquí Occidente en el estadio Glorias Deportivas Baruenses, Los Santos enfrenta Veraguas en el Omar Torrijos y Panamá Este ante Bocas del Toro en el Calvin Byron.