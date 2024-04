Comenzó el sueño de Santiago de la Fuente en Augusta

Llegó la semana más esperada por el aficionado mexicano. Tras haber asegurado su lugar en la edición 88 del Masters Tournament, luego de su victoria en el Latin America Amateur Championship en enero, Santiago de la Fuente está listo para competir en Augusta National con los mejores jugadores del planeta.

Nacido en Ocatlán y residente en Guadalajara, México, Santiago llega con mucha confianza para afrontar su primer Major en una semana que será inolvidable para su vida personal y profesional. “Estoy muy feliz de poder representar a mi país, a Latinoamérica y al LAAC. Es una oportunidad increíble que nos dan para que siga creciendo el golf en la región. Ser el séptimo mexicano en jugar el Masters eleva un poco más ese sentimiento”, comentó De la Fuente, quien tiene muy fresco el gran juego que desplegó en Panamá para lograr el triunfo en la novena edición del LAAC, certamen fundado por el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA) con el objetivo de desarrollar aún más el golf amateur en toda la región, y en forma específica en América del Sur y Central, México y el Caribe. Este título le dio el ticket dorado directo a Augusta National, pero también a otros dos Majors, competirá en junio en el U.S Open, en Pinehurst No.2, y en julio viajará a Royal Troon para jugar The Open.

Santiago llegó a Augusta con grandes expectativas. “El sacrificio que ha hecho toda mi familia para que yo pueda seguir en esto, poder salir adelante, el apoyo que me han dado todos desde mis abuelos, mis papás, mis tíos, mi novia, ha sido espectacular y sin ellos no podría estar aquí”, destacó de la Fuente, quien será el séptimo mexicano en jugar el Masters detrás de grandes nombres como Víctor Regalado, Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Juan Antonio Estrada, Antonio Cerdá y Álvaro Ortiz, el campeón del LAAC 2019 quien lo está acompañando esta semana y será de gran ayuda. “Es una persona que me ha apoyado mucho, desde antes del LAAC, conversamos muy seguido y me dio consejos de cómo prepararme, manejar mis emociones para este momento”, remarcó el jugador que estudia y juega en la Universidad de Houston.

Fue un comienzo de semana inolvidable para el mexicano en Augusta. El lunes practicó con el dos veces ganador del Saco Verde, el español José María Olazábal y el martes junto al otro español campeón en 2017, Sergio García, con el chileno Joaquín Niemann (ganador del LAAC en 2018), y con el colombiano Camilo Villegas. Santiago recibió valiosos consejos de estos grandes jugadores que compartieron algunos de los secretos que esconde el Amen Corner, entre otros lugares claves de este campo.

Otro gran momento que vivió Santiago fue la noche del martes en la cena con el Chairman Fred Ridley y los otros 4 amateurs que estarán presentes esta semana en el primer Major de la temporada 2024.

Además, este miércoles disfrutó de otras de las grandes tradiciones del Masters ya que jugó el torneo en el campo Par 3 de Augusta National y finalizó a solo dos golpes de Rickie Fowler. Una competencia que le sirvió para relajarse y disfrutar plenamente, de cara a su debut.

Como cualquier campeón del LAAC, Santiago sabe muy bien los desafíos que enfrentará en Augusta National y pone el foco principal en superar el corte clasificatorio, objetivo que solo pudo lograr su compatriota Álvaro Ortiz. Pero como lo demostró en enero en Panamá, de la Fuente es un ejemplo de perseverancia y mentalidad implacable, por lo que no es una misión imposible para el joven de 22 años que tiene muy claro que los sueños más grandes pueden hacerse realidad.

Cada año el campeón del LAAC obtiene invitaciones para jugar en el Masters Tournament, The Open, y el U.S. Open. Además, obtiene exenciones para participar en The Amateur Championship y el U.S. Amateur, como cualquier otro campeonato aficionado de la USGA para el cual sea elegible.

El otro campeón del LAAC que estará esta semana es el chileno Joaquín Niemann, quién jugara por quinta vez el Masters, en donde logró su mejor resultado el año pasado cuando ocupó el 16to lugar. “Augusta es un lugar especial para mí, es donde todos quieren jugar y que me hayan dado esta invitación para jugarlo es muy importante. Estoy jugando muy bien, vengo teniendo buenos resultados y creo que puedo hacer un buen papel esta semana”, remarcó el chileno, ganador de dos títulos en el PGA TOUR.

Santiago de la Fuente y José María Olazábal se volverán a encontrar sobre el césped de Augusta National Golf Club, ya que jugarán las primeras dos rondas junto al estadounidense Taylor Moore. Este jueves el mexicano pegará por el tee del uno a las 8:12 am, mientras que Joaquín Niemann lo hará a las 9:48 am. Los otros dos latinos en el field son el argentino Emiliano Grillo y el colombiano Camilo Villegas, quienes saldrán a las 9:48 am y 11:18 am respectivamente. De todas formas habrá que esperar hasta este jueves por novedades respecto a los tee times debido a las previsiones meteorológicas.

El golf latinoamericano está expectante del próximo capítulo del Masters que como todos los años tiene grandes candidatos como el número 1 del mundo Scottie Scheffler, Rory McIlroy, el defensor del título Jon Rahm, y por supuesto el ex número 1 del mundo Tiger Woods, quien irá en busca de su sexto Saco Verde.

