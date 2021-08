Cubano Ugás ve recompensada su trayectoria boxística con el duelo ante Manny Pacquiao

'No hay excusas de cara a esta pelea', admitió Ugás. 'He estado en esta posición antes de una pelea con poca anticipación, obviamente nunca contra un peleador del calibre de Pacquiao. Sin embargo, no tengo preocupaciones'. dijo el isleño.

- Publicado: 21/8/2021 - 12:00 am