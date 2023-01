Dani Alves: Cruda declaración de supuesta víctima lo hundiría

El futbolista brasileño Dani Alves habría encerrado en un baño a la mujer que lo acusa de una supuesta violación.

De acuerdo con el diario 'La Vanguardia', el encierro en el baño de la discoteca habría demorado unos 15 minutos, tal y como lo muestra la grabación de las cámaras de seguridad del establecimiento.

La chica dijo que no sabía qué había detrás de la puerta, en la que se encontraba el baño. Ella pensaba que habría otra zona VIP.

Según la declaración de la afectada, una vez en el baño, "Alves la obligó a sentarse encima, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente y luego la abofeteó".

"Me puso de espaldas contra el lavamanos, con el vestido levantado, y empezó a rozar sus genitales contra mí; me puso contra el wáter y me penetró de manera violenta", recoge la declaración.

La joven aseguró que trató de resistirse, pero él era mucho más fuerte. Agregó que el futbolista le impidió salir primero. Además, según explica La Vanguardia, el futbolista le dijo que tenía que decir que era su putit...

Dani Alves cambió en más de una oportunidad las versiones que le dio a las autoridades. Primero negó los hechos, luego comentó que ambos coincidieron por casualidad en el baño y después que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Alves aseguró que cambió sus versiones en primera instancia para tratar de ocultarle la infidelidad a su esposa, quien ya borró de Instagram sus fotos juntos y cuya madre había fallecido recientemente.

Este viernes, la prensa española revela datos en los que sostiene que antes de marcharse del lugar, y tras cometer el hecho, Alves pidió un trago, se cruzó con la víctima y la ignoró.

La mujer recibe tratamiento contra enfermedades de transmisión sexual y la defensa del brasileño se prepara para presentar un recurso de apelación para solicitar la libertad provisional. Las penas por este delito oscilan entre los cuatro y los 12 años de prisión.

