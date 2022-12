Davis Peralta jugaba con zapatillas prestadas

El amor a la camiseta se ha ido perdiendo y así lo coinciden exseleccionados nacionales de baloncesto como: Davis Peralta, Vicente "El Gallo" Duncan, el extécnico Hernando "Nando" Arroyo y el comunicador y comentarista deportivo Robert O' Connell, quienes esperan que este deporte despierte y vuelva a brillar.

Peralta recuerda que habitualmente utilizaba la camiseta número 5, pero en una oportunidad la hicieron tamaño grande y no small, tuvo que usar la 11, pero eso no lo desmotivó y al final fue el mayor anotador de Panamá."

"Mis primeras zapatillas fueron prestadas y yo lloraba cuando se acababan los partidos, porque tenía que quitarmelas y devolverlas a su dueño. Hoy en día los muchachos no juegan si no tienen unas zapatillas de más de 200 dólares, pero no traen medallas, ni buenos resultados", manifestó Peralta.

Peralta criticó el poco desarrollo del baloncesto e incluso asegura que el cortó la cinta para inaugurar el entonces gimnasio Nuevo Panamá, hoy Roberto Durán el 6 de febrero de 1970 y todavía está ahí, ese gimnasio está obsoleto. Si tu no tiene unas buena aula, no tienes buenos estudiantes".

Para Peralta es muy difícil que llegue a igualar la medalla de bronce lograda en los Juegos Panamericanos en 1976 donde él fue el mayor anotador.

También fue el máximo anotador en unos Juegos Olímpicos en México 1968, único panameño en lograr esa hazaña.

Por su parte, Duncan, recuerda mucho el partido en 1981 donde le ganaron a Puerto Rico la medalla de oro en el Centrobasquet. "me subí al aro y baje la net y todavía la conservo y si entra un ladrón a mi casa es lo primero que voy a proteger, es un gran legado para mí".

Duncan asegura que Panamá tiene material humano y solo con un poco de trabajo y dedicación se pueden lograr grandes objetivos. El plan desarrollo debe contemplar hasta el punto más recóndito del país, porque talento hay y hay que hacerlo.

"A lo mejor no vamos a llegar a ser lo que éramos antes, pero tenemos que darnos la oportunidad y seguir trabajando con un poquito de dedicación, nada es imposible y menos en el deporte, pero se logra con la disciplina. Tienes que unir los deportes con los estudios, porque tener un jugador inteligente es tener una superestrella. Hay que darle la oportunidad a que los niños tengan un buen estudio", dijo Duncan en entrevista al Panamá América y NexDeportes.

Para el comunicador y comentarista deportivo Robert O'Connell, otro conocedor a profundidad del baloncesto criollo afirma que no podemos ir a competencias con la misma técnica de los 70 y 80, hay que evolucionar, nuestros jugadores no han evolucionado. El baloncesto de hoy es diferente, lo que antes por ejemplo en la NBA era dominante hoy es obsoleto".

A su juicio hay que tener credibilidad para atraer el apoyo privado, porque lo que da el Gobierno para el baloncesto siempre será insuficiente, dijo O'Connell.

Todos coinciden que en el país hay mucho talento y que se le debe apoya para que sigan por un buen camino tanto en el plano local como internacional.

Para Nando Arroyo, hay muchos chicos con talento y hay que ayudarlos para que aprendan y evolucionen por el bien de ellos y de Panamá.

Todos ellos coinciden que antes se entregaba todo en la cancha a cambio de nada y en la actualidad eso no ocurre.