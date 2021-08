De la mano de Ismael Díaz, Tauro manda en el superclásico

Un gol de Ismael Díaz, al minuto 23, le dio al Tauro ayer el triunfo por 0-1 ante el Árabe Unido, en partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Versión impresa

La eficaz combinación de Díaz con Edwin Aguilar, en una jugada de pared, terminó en un lindo gol, que le permitió a los taurinos acumular cuatro puntos, tras dos fechas jugadas.

Díaz, quien trata de dejar atrás el fantasma de las lesiones, explicó que se siente en óptimas condiciones, en gran parte porque pudo disputar una buena pretemporada.

"Puede ser difícil retomar el ritmo, pero poco a poco voy. Físicamente me siento al 100%, no tuve ningún problema, pero a nivel futbolístico sí me falta un poco. Quiero ser el Ismael de antes o mejor", dijo Díaz a RPC Deportes.

Por su parte el timonel del Tauro, Enrique García, reconoció que jugar en el Armando Dely Valdés era un reto, sin embargo, sus jugadores se colocaron el "traje de obrero", que demandaba un encuentro de este calibre.

Agregó que el equipo supo sufrir y aprovechó las oportunidades. Además reconoció que todavía falta mucho por mejorar.

En tanto que Juan Sergio Guzmán, entrenador del Árabe, lamentó que su onceno no haya podido responder en casa.

"El equipo mostró que quiere ir al frente, pero no se dio. Encontramos a un Tauro muy preciso y frontal. Seguiremos trabajando para seguir mejorando y avanzando", precisó Guzmán.

VEA TAMBIÉN: Real Madrid comienza la Liga con goleada ante el Alavés

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!