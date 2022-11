Derrota anunciada y Alemania luce muy mal

Definitivamente que no se trata de hacer leña del árbol caído, pero la derrota aparatosa de Costa Rica era casi como una muerte anunciada. Digo esto porque antes de las eliminatorias de la Concacaf dije y escribí que los ticos no tenían selección y mucho menos relevo generacional.



Recuerdan las palabras polémicas del técnico de Panamá, Thomas Christiansen, quién dijo que a Panamá le sacaron los puntos por la actuación de Keylor Navas. La goleada que les propinó 0-7 España en el debut de su sexta Copa del Mundo, es prueba de que no son ni la sombra de aquellas actuaciones en los mundiales de Italia 90 o en Brasil, por mencionar algunas.



Claro que esta será una mancha negra para el fútbol tico, un episodio duro de borrar, pero ahora les tocará recomponerse para en los próximos partidos hacer un papel más decoroso.



Hay que también reconocer que Canadá el otro representantes de Concacaf y que durante la eliminatoria demostró su poder arrollador clasificando de primero, tuvo un buen partido ayer, pero no encontró el gol y terminó perdiendo ante la complicada selección de Bélgica. Este regreso a un Mundial si hacen los ajustes pertinentes puede ser bueno para ellos.



Otros que sufren tras la derrota ante Japón son los alemanes; claro que no es para menos, porque se asoma el fantasma de la eliminación temprana como les ocurrió en el Mundial de Rusia 2018.



Alemania fue insistente, pero la escuadra japonesa tuvo entre sus mejores arquitectos del triunfo 2-1 al arquero que paró varios remates que llevaban sello de gol. Aprovecharon los del Imperio del Sol Naciente para llevarse los tres puntos de oro.



Por su parte Thomas Müller, reconoció que no fueron oportunos y que la culpa la tiene toda la plantilla y saben que no pueden fallar más o de lo contrario le dirán adiós nuevamente a la Copa del Mundo de forma temprana.



Por su parte el seleccionador japonés Hajime Moriyasu, aseguró que con lo demostrado en la cancha se acercan a los mejores que están en Catar.



Pasada está página de las , tenemos que enfocarnos en ver que trae la selección de Brasil que en definitiva es la favorita para ganar esta Copa del Mundo. El encargado de examinarlos es la selección de serbia.



Dragan Stojković, entrenador de Serbia, admitió que Brasil es una de las mejores selecciones del mundo y que tiene ahora mismo a “la generación dorada.” Todo se va a centrar en Neymar y veremos que pasa en el engramado.



También hay mucha expectativa por la selección de Portugal con Cristiano Ronaldo, muchos apuestan a meterla entre las apuestas, yo en lo particular no la he visto jugar y por ello no emitiré un juicio a priori, veremos como les va ante Ghana.