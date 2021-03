Diego Álvarez, enfocado en recuperar el tiempo en el golf

Diego Álvarez es una joven promesa del golf panameño, que tiene una agenda apretada en este 2021. El joven golfista, de 14 años de edad, quiere recuperar el tiempo perdido y enfocarse en sus objetivos, uno de ellos, mejorar su juego para aspirar a una beca deportiva en una universidad en Estados Unidos.

Álvarez viene aprovechando cada oportunidad que tiene para demostrar su talento. En enero pasado, se alzó con el título del Champions Gate Junior Open 2021, torneo que forma parte del Hurricane Junior Golf Tour, en Florida, Estados Unidos.

La victoria fue un premio a su dedicación y esfuerzo tras un año atípico por la pandemia del nuevo coronavirus, que le impidió entrenar y competir como lo había hecho en años anteriores. "Normalmente viajamos cuatro o cinco veces al año fuera de Panamá para competir y dar lo mejor de mí, esta vez no se pudo; aunque seguí practicando en casa para no perder la confianza", aclaró.

La carrera de Álvarez siempre ha venido en ascenso. En 2014, con 8 años, ganó el Centroamericano Juvenil de su categoría en el Club de Golf Cariari en Costa Rica, una tarea complicada debido a que tuvo que enfrentarse a los mejores de la región.

El estudiante del International School of Panama, ganó ese mismo año un torneo de la Regional Series de US Kids en Monterrey, California, y hace dos meses se impuso en la categoría 13-15 del Hurricane golf Tour de Florida.

A estos triunfos internacionales, se le suman varias victorias obtenidas en torneos del Ranking Nacional Sub-18 y Campeonatos Nacionales, en distintas categorías. Pese a todos estos galardones, el joven jugador de golf, está enfocado en seguir mejorando su juego 'consistente', como él lo define y que le ha dado muchas satisfacciones.

"No me gusta arriesgarme en situaciones innecesarias y mis fortalezas son el juego con el chip y el putt, lo que me ha ayudado a mantenerme estable en la cancha y a sacarme de malas situaciones", detalló el joven golfista.



Álvarez comenzó a jugar en la cancha de Summit, bajo las instrucciones del profesional Jorge Rodríguez. Sin embargo, pronto llegaron las competencias, acompañadas de un cambio de casa club y con 9 años edad pasó a ser parte del Club de Golf de Panamá, desde entonces recibe clases del profesor Guillermo Neira.

Álvarez descubrió que su verdadera pasión por los deportes estaba en el golf, así que aprovechó los torneos y el ranking sub-18, que organiza la Asociación de Golf de Panamá (Apagolf), para impulsar su carrera. “Gracias a eventos he podido representar a Panamá, visitar otros países y mejorar mi juego", señaló.



"Dada la situación por la Covid-19 es muy complicado planificar la asistencia a torneos a largo plazo, pero tengo previsto jugar en tres, entre marzo y abril en Florida", reveló Álvarez, quien mencionó que también tiene planeado competir en todos los torneos del Hurricane Golf Tour. "En julio, me gustaría participar en el IMG Junior World Championship en San Diego, California y en el US Kids Teens World Championship en Pinehurst, North Carolina", agregó.



"Quisiera representar a Panamá en muchos torneos internacionales, ya que le tengo mucho cariño al país y, de paso, dejar la bandera en alto", destacó Álvarez. Además, el jugador tiene entre sus planes futuros seguir los pasos de su hermana (Carla) y conseguir una beca de golf en una "buena universidad en Estados Unidos".



Su mirada siempre ha estado dirigida hacia los golfistas que le pueden aportar a su desarrollo, tal es el caso del estadounidense Justin Thomas, un jugador al que elogia por su capacidad para jugar bajo presión y por su fortaleza para golpear la bola a larga distancia, a pesar de que no es de los más grandes del PGA Tour.



También las figuras locales como Laura Restrepo y Omar Tejeira, son fuente de inspiración para la joven promesa de este deporte que asegura que dará su "máximo potencial para jugar como profesional, ojalá en el PGA Tour".