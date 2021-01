Diego Simeone niega ponerse nervioso

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró satisfecho de cómo acabó el partido su equipo en la victoria ayer ante el Alavés (1-2) porque no se puso nervioso para anotar el gol del triunfo.

Versión impresa

El argentino reconoció en sala de prensa que siempre les cuesta jugar en Mendizorroza porque el Alavés compite "muy bien" y a su juicio lo demostró en la primera parte, donde no les dejaron progresar.

"El partido subió de temperatura cuando no pudimos sentenciarlo, no lo cerramos y vino el gol", explicó el técnico que dijo que sus hombres fabricaron un "golazo" en referencia al segundo tanto.

Preguntado por la decisión de dejar a Joao Félix en el banquillo respondió que entendió que Ángel Correa podía hacerlo bien por la derecha como lo hizo contra la Real Sociedad y añadió que "el partido dura 90 minutos y tener futbolistas importantes esperando es una estrategia".

"No hay un equipo en la liga española que baje los brazos. Nos descuidamos en una acción, ellos lo aprovecharon pero lo mejor fue el juego asociado en lo que quedaba para resolver el partido", incidió el preparador colchonero, que aseguró que deben seguir en la misma línea.

"No podemos relajarnos, vamos a empezar la segunda vuelta dentro de poco y no va ser lo mismo", advirtió Simeone, que insistió que la segunda vuelta "será mas dura" porque hay equipos que pelearan por no descender, otros por la Liga de Campeones y otros por la Europa League.

Otra de las situaciones que más valoró el argentino de su equipo fue que sus jugadores no tuvieron egoísmo en las jugadas.