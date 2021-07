Djokovic con cautela en el Wimbledon

El serbio Novak Djokovic aseguró, tras su victoria ante el sudafricano Kevin Anderson, que no ha tenido que jugar con más cautela para evitar resbalarse a pesar de las lesiones que sufrieron Serena Williams y Adrian Mannarino y que les obligaron a retirarse del torneo.

No me muevo con más cautela en esta superficie, para ser sincero. Claro que tengo que adaptar mis movimiento, pero no estaba pensando en ello. No he tenido lo de Serena y lo de Mannarino en la cabeza, aunque haya sido muy triste verlo", dijo en rueda de prensa Djokovic, que sufrió varias caídas, sin consecuencias, en su debut.



"Me he caído más veces de las que me gustaría, pero no creo que sea por las pistas. Ha estado lloviendo durante varios días y la humedad ha afectado a la hierba, así que se pone algo más resbaladiza en estas circunstancias", añadió.



Sobre su futuro, Djokovic apuntó que su objetivo es estar al mejor nivel para los Gradn Slams.

"En este momento de mi carrera los Grand Slam son lo que más importa. Claro que los Masters 1.000 y el resto de torneos también son importantes, porque intento estar arriba en el ránking. Desde que hice el récord de semanas como número uno, para mí la prioridad son los Grand Slams y, este año, los Juegos Olímpicos", dijo Djokovic

Djokovic aseguró el paaado lunes, tras su triunfo ante Jack Draper en la primera ronda del torneo de Wimbledon, que ha jugado uno de sus mejores partidos con el servicio, ya que acumuló 25 saques directos.

El serbio se impuso remontando un set al joven británico para aumentar a 15 la racha de victorias consecutivas en Wimbledon.



"Creo que es uno de los mejores partidos al saque que recuerdo en cualquier superficie. Creo que he igualado el récord de 25 saques directos que hice a principios de este año en Australia.



"No podría estar más encantado con el ritmo de mi servicio. En la hierba, la superficie más rápida del circuito, ayuda mucho sacar puntos gratis con el primer servicio", añadió el serbio.



"Creo que él jugó bien. Luchó. Obviamente para él es una ocasión única jugar en la pista central de Wimbledon por primera vez. Lo ha hecho bien. Me resbalé varias veces y creo que la pista estaba un poco resbaladiza, imagino que por el techo. Pero aun así es una gran actuación, estoy muy satisfecho con el segundo, tercer y cuarto set por cómo he jugado desde el fondo de la pista".