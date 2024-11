El Dortmund se sacude la crisis; el Leipzig, sin invicto

El Borussia Dortmund se sacudió este sábado la crisis que arrastraba al derrotar por 2-1 al Leizpzig que encajó su primera derrota en lo que va de Bundesliga y se aleja del Bayern Múnich que se queda como líder en solitario de la competición con su victoria ante el Union Berlín.



Nueve partidos han tenido que pasara para que el Leipzig sufriera su primer contratiempo en la competición. El revés le deja a tres puntos del liderato, en la segunda plaza, tres por delante del Borussia Dortmund que se aferra al embrujo del Signal Iduna Park para resolver sus encuentros como local pero sigue pendiente de mejorar su condición de visitante.



El Dortmund se mostró más activo y arrinconó a su rival en los primeros minutos. En el cuarto de hora inicial ya tuvo dos ocasiones claras. La primera fue en el minuto 10 con una buena jugada de Jamie Gittens por la derecha cuyo centro le llegó a Maximilian Beier que cabeceó desviado desde buena posición. Luego, en el 14, Gittens quedó sólo ante la portería a pase de Julian Brandt pero remató al cuerpo del meta Peter Gulacsi.



Sin embargo, la primera llegada del Leipzig, en el minuto 27, terminó en gol. Louis Openda recibió un balón filtrado al área y la sirvió de tacón para que Benjamin Sesko marcara con un fuerte remate desde corta distancia,



El gol acentuó inicialmente las dudas del Dortmund que afrontó el choque lastrado por tres derrotas seguidas. Por eso, pese a dominar el partido, mostraba síntomas de inseguridad.



Pero el Dortmund no se hundió al verse en desventaja y logró el empate pronto por intermedio de Beier. La jugada se originó en un saque de esquina lanzado por Pascal Groos . Felix Nmecha bajó el balón de cabeza cerca del punto de penalti y Beier marcó con el pie desde corta distancia.



La gran duda era saber si el Dortmund, que había llegado al partido con muchas bajas y en sus últimos partidos había dado la impresión de que le faltaba fondo, iba a lograr mantener la intensidad de la primera media hora de juego.



El equipo dio la respuesta en el campo en la medida en que siguió jugando igual a como había empezado, llevando a que la mayor parte del partido se jugara en la mitad del Leipzig, también durante la segunda parte.



En el 65 el dominio del Dortmund se vio premiado cuando Serhou Guirassy marcó de cabeza a centro de Beier.



Al verse en desventaja el Leipzig hizo más por la ofensiva y tuvo acciones de área, la más clara un remate de Elmas que Emre Can despejó de cabeza sobre la línea de meta.



Pero el Dortmund también tuvo ocasiones de sentenciar, dos de ellas clarísimas pero una vez, en el 72, Julian Brandt se encontró con una gran parada de Gulacsi y en el 74 Beier remató desviado desde buena posición.



Al final, al Dortmund -que sólo se le puede reprochar no haber sacado más provecho de sus ocasiones- le alcanzó para una victoria importante en un partido al que había llegado en una situación difícil.