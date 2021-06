Emocionante jornada deportiva para consentir a papá en su día

Hoy no es un domingo cualquiera, hoy es una fecha para consentir a papá más de lo normal. Y para aquellos padres que palpitan con cada gol, jugada, tiro o jonrón, la jornada promete ser muy emocionante.

En medio de las recomendaciones de bioseguridad para prevenir contagios de covid-19, una alternativa atractiva es disfrutar desde el calor del hogar de la gran variedad de eventos deportivos para hoy.

La acción comienza desde las 8:00 a.m. con el Gran Premio de Francia, donde Lewis Hamilton tratará de recordarle a Max Verstappen porqué ha ganado siete campeonatos mundiales.

"Voy a seguir esperanzado y hacer todo lo que pueda", dijo el inglés, que hoy saldrá de segundo, por detrás del holandés.

Por su parte 'Mad Max' comentó que la 'pole' es muy buena, pero no da puntos.

Pasando de la adrenalina que imprime la velocidad, llegamos a las alegrías que despierta el fútbol.

Este domingo, la poderosa Italia se mide a Gales, de Gareth Bale, a partir de las 11:00 a.m., en la acción de la Eurocopa.'

"Será difícil, Italia juega un fútbol ofensivo. Pero eso no significa que no tienen debilidades. Hay aspectos que podemos aprovechar, esperemos jugar de forma perfecta", agregó el jugador del Real Madrid.

Turquía y Suiza, también a las 11:00 a.m., protagonizarán el otro duelo en la Eurocopa.

También los padres de béisbol podrán gozar desde temprano de los encuentros de sus equipos favoritos.

La cartelera en las Grandes Ligas empieza a partir de las 12:05 p.m., con los juegos entre Orioles contra Azulejos, Yanquis versus Atléticos, Nacionales contra Mets y Piratas frente a Indios. La jornada sigue a lo largo de toda la tarde y cierra a las 6:08 p.m., con el duelo entre Bravos de Atlanta y Cardenales de San Luis, del panameño Edmundo Sosa.

Igualmente para ese papá que sigue de cerca el baloncesto de la NBA, hoy hay séptimo juego decisivo en las semifinales de la Conferencia Este, entre los Philadelphia Sixers y los Atlanta Hawks, desde las 7:00 p.m.

Más temprano, a las 2:30 p.m., Suns y Clippers ponen en marcha la final Conferencia Oeste.

Para rematar el especial día, continúa la acción de Copa América. Venezuela y Ecuador se miden desde las 4:00 p.m. y Colombia y Perú se citan a partir de las 7:00 p.m.

A tomar en cuenta que hoy (2:00 p.m.), el panameño Edgar Yoel Bárcenas podría celebrar su pase a Primera División del Fútbol Español. Su Girona, con una ventaja de 1-2, recibe al Rayo Vallecano. Con un empate o triunfo, el colonense ascendería a la liga de las estrellas.

