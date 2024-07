Endrick, entre lágrimas: 'Jugar en el Real Madrid era mi sueño y hoy se ha hecho realidad´

El delantero brasileño Endrick afirmó, muy emocionado y entre lágrimas en el acto de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid celebrado en el estadio Santiago Bernabéu, que jugar en el club español "era un sueño" que se ha hecho realidad.



"No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo porque siempre he querido estar acá. Quería jugar en el Real Madrid, era mi sueño y hoy se ha hecho realidad. Se lo agradezco a todos", manifestó en sus primeras palabras ante su afición con la camiseta blanca y el dorsal 16 a la espalda.



"No esperaba todo esto, tanta gente. La afición es una locura. Estoy muy contento porque desde niño siempre he sido un fan del Real Madrid y hoy voy a jugar aquí. Hoy estoy aquí, estoy muy contento, mi familia también. Es una locura esto", insistió desde el atril, mientras hacía breves pausas para secarse las lágrimas y gestionar sus sensaciones.



Esas mismas emociones las experimentaron sus familiares y su pareja, sentados al borde de una de las áreas grandes del rectángulo de juego; junto al escenario instalado en uno de los fondos y al final de una pasarela por la que el jugador salió al campo desde el túnel de vestuarios.



Endrick culminó sus palabras animando a los presentes a decir "Un, dos, tres; Hala Madrid" y posteriormente procedió a besar el escudo de la camiseta en varias ocasiones y a repartir balones entre las decenas de miles de aficionados, algunos de ellos con camisetas del Real Madrid o de la selección brasileña, que se dieron cita en las gradas para un acto previsto a las 12:00 horas (-2 GMT).



Antes de que todo eso sucediera había tomado la palabra el presidente Florentino Pérez, quien saltó al campo acompañado del presidente de honor José Martínez 'Pirri' y pronunció su despuués de que por los marcadores se ofreciera un vídeo con las 15 ‘Champions’ del Real Madrid que ya pudo verse días atrás durante la puesta de largo de Kylian Mbappé, y otro con las mejores acciones del delantero, en el que se recogía también un testimonio suyo de niño mostrado su deseo de convertirse en madridista.



"Este momento que estas viviendo en este estadio era lo que soñabas cuando eras un niño. Aquel pequeño que comenzaba a jugar al fútbol tenía muy claro que quería ser profesional y jugar algún día en el Real Madrid. Esa firmeza y esa convicción junto a tu talento y tu sacrifico te han llevado a cumplir ese sueño que ya tenías cuando con tan solo 9 años tuviste la experiencia de compartir momentos de fútbol y vida con Fundación Real Madrid. Ahí ya pudiste comprobar de cerca cuáles son los valores de este club y cómo se inculcan", dijo.



"Te has convertido en una de las estrellas emergentes del fútbol internacional. Tus jugadas increíbles y tus goles ya emocionan a los amantes del buen fútbol y todos los madridistas estamos muy contentos de que formes desde hoy parte de esta gran familia que te lo va a dar todo. El Real Madrid y Brasil están unidos en la historia del fútbol gracias a grandes jugadores que han vivido la experiencia que tu inicias ahora", señaló asimismo, agradeciendo al embajador del país americano en España su presencia en el acto.



Por otro lado el Florentino Pérez definió el estadio como "un monumento" que enorgullece a todos los que están unidos por el madridismo; destacó al club como "la institución deportiva más querida y admirada"; y recalcó que están "viviendo uno de los ciclos ganadores más importantes del Real Madrid y del fútbol mundial con 6 Copas de Europa en los últimos diez años y 28 títulos en las últimas 14 temporadas".



"Sabemos que aquí cada título es el primer paso para conseguir el siguiente. Tenemos una gran plantilla, con jugadores que forman parte de la leyenda del club. Estamos convencidos de que este equipo nos va a seguir dando muchas alegrías porque los jugadores forman una gran familia, son madridistas y quieren seguir ganándolo todo con el Real Madrid", expresó desde un escenario donde estaban presentes los 15 trofeos de campeón de Europa del club.



"Trabajamos para fortalecer las ilusiones de todo el madridismo, siendo fieles a la política deportiva que nos ha convertido en el gran referente del mundo del fútbol en todo este tiempo; la mezcla de granes jugadores que son los mejores del mundo en sus puestos y la incorporación de talentos que son las figuras emergentes llamadas a ser protagonistas del presente y el futuro. Así seguimos construyendo esta etapa que será recordada para siempre", completó.