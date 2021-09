Escuela de boxeo para jóvenes en la Policía Nacional busca captar talentos

Los jóvenes a partir de 13 años que deseen entrenar y practicar el pugilismo, tendrán la opción de contar con la escuela de boxeo en la Policía Nacional y que tiene como sede el gimnasio Atheyna Bylon.

Versión impresa

En la apertura del proyecto boxístico se dio un evento de siete combates de jóvenes adolescentes "amateur" para dar inicio a la escuela de boxeo organizada por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) a través de la Policía Nacional, como parte del programa de prevención "uniendo fuerzas contra la delincuencia" que se desarrolla en el país.

Jóvenes de 13 años en adelante, de al menos cinco escuelas de la Policía y residentes en San Miguelito, Curundú, El Chorrillo y San Miguel participaron en esta cartilla con destrezas y habilidades para esquivar golpes desde distintos ángulos.

Víctor Martínez, es una de las promesas del boxeo que están presentes en estas veladas,

Martínez de 13 años, práctica este deporte desde los ocho años y busca crecer en el boxeo como deportista y como persona.

"Estuve un tiempo en las calles, pero como me gusta el boxeo decidí practicarlo porque me he dado cuenta que nos ayuda a no perdernos y alejarnos de los vicios. Agradezco todo el apoyo que me ha dado la Policía Nacional", precisó.

El joven prospecto, admirador del excampeón nicaragüense, Román "Chocolatito" González, aspira a coronarse algún día como campeón mundial. Por lo pronto, tiene un récord de tres peleas ganadas, dos por nocaut y una por decisión de los jueces.'

13

es la edad que se tiene por lo menos estipulada, para los chicos en la escuela. 7

fueron los combates que se dieron en el evento que dio arranque a la escuela de boxeo.

El viceministro de Seguridad Pública, Ivor Pitti, explicó que la creación de esta escuela tiene como propósito la prevención. "Es captar talento de esa juventud por medio de los programas de los estamentos de seguridad, para traerlos aquí y vean en este deporte una oportunidad de tener un mejor futuro",apuntó.

VEA TAMBIÉN: Panamá tendrá que jugársela contra Venezuela en el Mundial U23

John Dornheim, director de la Policía Nacional, señaló que la idea es sacar de las calles a niños y jóvenes que les guste el boxeo, traerlos a las instalaciones del gimnasio Atheyna Baylon y darle un entrenamiento con instructores capacitados, de manera que sepan que se puede hacer un futuro.