España enfrentará a Portugal y Suiza en la Liga de Naciones

Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional, aseguró que la Liga de Naciones "es una competición muy ilusionante" que encaran "muy motivados" porque se trata de un torneo que le trae "muy buenos recuerdos" por el subcampeonato alcanzado en la segunda edición.

En declaraciones a los medios del equipo nacional español tras el sorteo, que deparó a Portugal, Suiza y República Checa como rivales en el grupo A2, Luis Enrique explicó que con el buen recuerdo de la última edición, en la que la Roja fue subcampeona, tiene ya muchas ganas de que llegue la competición.

"La verdad es que es una competición muy ilusionante, con cualquiera de los equipos que nos hubiera tocado siempre iba a haber complicaciones. De los tres que nos han tocado tanto Portugal como Suiza ya los conocemos, hemos jugado recientemente contra ellos. República Checa es una selección que no hemos tenido esa fortuna, con lo cual también está bien, hay ese estímulo. Estamos motivados y con ganas de empezar una competición que nos trae muy buenos recuerdos", argumentó.

Insistió en que conoce perfectamente a los lusos, que han ganado "cosas" (títulos) y al cuadro helvético, al que España tuvo que superar en la Eurocopa y "ya se vio lo que costó y la dificultad que tiene".

"Han cambiado de entrenador después del Europeo, con lo cual seguramente veremos comportamientos dierentes", prosiguió Luis Enrique, quien explicó que República Checa ha ascendido desde la Liga B.

"Es una competición que, encima, se va a jugar en un corto espacio de tiempo. Los seis partidos serán entre junio y septiembre, con lo cual va a ser también un estímulo para todos los equipos", añadió el seleccionador español para el que "el hecho de poder acceder a una final four siempre es muy motivante".

Luis Enrique cree que cuantas más posibilidades tenga el equipo español de enfrentarse a las mejores selecciones más opciones tendrá de poder "crecer y adquirir experiencia", hecho que consideró "vital" para un conjunto joven como el suyo.

Así mismo, opinó que "el gran acierto que tiene esta competición es haber quitado los partidos amistosos, que sí que no generaban nada, incluso poca motivación para los jugadores y las selecciones" y agregó que el seguimiento por parte del público y las audiencias está demostrado en las dos primeras ediciones y la hacen "muy atractiva", dijo Luis Enrique.

