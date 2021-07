España ligeramente favorita ante Italia en la Eurocopa

Las semifinales de la Eurocopa 2020 enfrentan hoy a España e Italia, a la que las estadísticas del torneo rebajan su condición de favorita, superada por la selección española tanto en goles como en pases y ataques en esta competición, aunque la sensación italiana ha sido más contundente.

España ha marcado doce goles, aunque diez los concentró en dos partidos, por los once de su adversario. Ambos han igualado las fases finales más anotadoras de su historia, en el caso del equipo dirigido por Luis Enrique Martínez junto a las ediciones de 2008 y 2012, cuandose proclamó campeona de Europa.

Italia propone más tiros que España y que cualquier otra en este torneo (101 a 95), España logra dirigir más entre los tres palos (39 a 26), aunque su efectividad es menor. Mientras ella promedia 3,25 remates por gol, su oponente tiene una media de 2,26; sobre la portería contraria.

Ambos son las que más atacan en la Eurocopa (365 de España y 296 de Italia).

Por su parte, Roberto Mancini, seleccionador de Italia, aseguró este lunes, en víspera de las semifinales de la Eurocopa contra España, que la Roja tuvo "un cambio generacional" en los últimos meses, pero destacó que a pesar de ello cuenta con "jóvenes muy fuertes".



"Será un partido complicado, España tiene un juego distinto al de Bélgica. Con Austria en octavos de final nos costó porque son agresivos, te impiden jugar. España es extraordinaria, lleva años siendo fuerte. Ahora hubo un cambio de generación, pero son jóvenes muy fuertes", advirtió.

"España tiene su mentalidad, lleva años dominando el fútbol por el mundo. No la van a cambiar ahora", añadió.



Subrayó que ambas selecciones llegaron "con mérito" a estas semifinales y negó que haya un favorito para la cita de Wembley, al que asistirán 60.000 espectadores, pero muchos aficionados procedentes de Italia no podrán acceder a causa de las restricciones causadas por el coronavirus.



"Me parece incorrecto que no pueda haber aficionados que lleguen desde Italia. No me gusta que no haya mitad aficionados españoles y mitad aficionados italianos", dijo.

Mancini tiene mucho respeto por Luis Enrique y no solo por el triplete que conquistó al frente del Barcelona en 2015.