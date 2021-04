Estefanía Peña sobre su triunfo en El Reto del Indio: 'Me armé de mucha valentía en la carrera'

Estefanía Peña, la ganadora de los 80 kilómetros femeninos de El Reto del Indio, la carrera mas difícil campo traviesa que se realizó por primera vez en Panamá, asegura que a pesar de las complicación fue una experiencia espectacular.

"Soy una persona que me gustan las carreras de largas distancias, sin embargo El Reto del Indio era una nueva experiencia a mi vida. Quería retarme con algo diferente y demostrar que durante la pandemia del nuevo coronavirus nos podemos hacer más fuerte" dijo Peña que hizo el trayecto en 11 horas 38 minutos y 50 segundos.

"Me inscribí en esta difícil prueba en 80 kilómetros y con el apoyo de mi familia y la gente más cercana me preparé para afrontar esta gran carrera".

"Una de las experiencias en la carrera fue que me llenó de muchos sentimientos, por ejemplo la primera etapa que enfrente fue de mucha adrenalina, de nervios, de expectativa de lo que venía, porque no había corrido la ruta antes como lo hicieron otros atletas", afirmó Peña.

Estefanía Peña, asegura que lo fundamental para este desafío fue creer en ella misma y se dio fortaleza mental de principio a fin de la competencia.

"Las lluvias previas nos afectó a todos, porque había mucho lodo, los ríos estaba un poco crecidos y pasarlos fue un poco peligroso y desafiante. Todos los terrenos fueron distintos con topografías totalmente diferente, pero me llene de valentía para afrontar muchos trayectos sola", asegura la fondista.

Peña dice que disfrutó al máximo la competencia y apoyarse entre los participantes fue muy grata para ella.

"En la segunda etapa fue de preocupación para mi porque a 13 kilómetros para llegar a la estación de El Valle de Antón, se dio cuentas que estaba corriendo muy rápido y que llegaría en menos tiempo de lo que había coordinado con su hermana quién sería su pacer en los últimos 30 kilómetros", dijo la deportista.

No tenía como comunicarme con mi hermana había señal para el celular y decirle que llegaría dos horas antes. No tenía mucha información de cuanto haría en los primeros 50 kilómetros. Eso hizo que al llegar a El Valle, lastimosamente no estaba mi hermana.

Empecé a hacer tiempo después de hablar con ella la esperé durante buen rato esperándola. Llegue muy fuerte a El Valle, pero mentalmente estaba mal porque mi hermana no llegaba y nuestro sueño era terminar la carrera juntas.

Mi hermana no pudo llegar a tiempo a El Valle para irnos juntas, porque se le pincharon dos llantas del auto. No pude esperar y con tristeza tuve que retomar la competencia.

Mi hermana llegó muchos después y se fue a tratar de alcanzarme, iba preguntando por camino y los competidores la animaban y cuando me faltaban 10 kilómetros para la meta la escuché gritandome, la esperé y me enfoqué en terminar.

Estefanía Peña, califica ese último tramo de la carrera y el apoyo de su hermana como "pacer" como de foco, porque se tiene que estar bien concentrado y olvidarse de los dolores y contratiempos para cruzar la meta.