Fepaba asume los errores panameños en elimatorias al Mundial FIBA 2023 y AmeriCup 2022

El presidente de la Federación Panameña de Baloncesto, Jair Peralta, dijo que asumen la responsabilidad de todos los errores cometidos y los fracasos de las selecciones nacionales en las eliminatorias para el Mundial FIBA 2023 y la AmeriCup 2022 de Brasil.

La selección panameña que participa en las eliminatorias al Mundial FIBA 2023 todavía tiene posibilidades remotas de avanzar, pero solo ha ganado dos partidos ante Paraguay en las diferentes ventanas celebradas. En la segunda ronda del clasificatorio no ha tenido triunfos.

Con la selección que está en las eliminatorias hemos tenido muchos problemas para tener los jugadores porque los equipos no los prestan y la FIBA no tiene un sistema como el de la FIFA para obligar a los equipos a ceder los atletas, pero nosotros asumimos los errores, el técnico Flor Meléndez, no tiene la culpa y menos los jugadores", indicó Jair Peralta.

Peralta y Carlos Araúz, aseguran que Fepaba está haciendo un gran trabajo para el futuro y que tendrán buenas selecciones para volver a competir con altura en la región.

"Las victorias van a venir, porque se ha trabajado con las bases tanto en las selecciones masculinas como femeninas, pero somos conscientes que ha sido difícil captar recursos para poder cumplir con los compromisos y gracias a Pandeportes se han logrado participaciones en eventos internacionales", aseguró Carlos Araúz.

Jair Peralta resaltó además que durante su administración es donde se han realizado más torneos y participaciones en eventos regionales de baloncesto.