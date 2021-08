Fidel Escobar: 'Tengo que sentar cabeza'

El central panameño Fidel Escobar fue autocrítico y habló del motivo de su ausencia en la selección de Panamá

"El Comandante" Fidel fue claro es sus palabras y explicó que su ausencia en la Roja se debe a su subida de peso y que tiene que jugar más en su club Alcorcón en la Segunda División de España.

¿Por qué no estoy en la selección? fue la pregunta, "siempre he sido sincero, tengo que controlar mi peso, por no estar jugando en mi club", respondió Fidel, como parte de los motivos de su ausencia en la Roja.

"Por no controlar el peso, vienen las lesiones, tengo que controlar eso", rei teró Fidel en El Marcador TV en Nex.

"Tengo que sentar cabeza ya, enfocar en lo que quiero, establecer un puesto en el club, no tanto con palabras, con hecho", dijo Escobar, quien añadió que tuvo una reunión con Thomas Christiansen en Madrid.

El Mister indicó a Fidel que las posibilidades de estar en la selección dependen de él mismo.