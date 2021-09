Fidel Escobar tiene nuevo entrenador en el Alcorcón

El Alcorcón, equipo en el que milita el panameño Fidel Escobar, realizó el fin de semana movimientos en el banquillo.

Juan Antonio Anquela fue destituido, tras la derrota de 0-4 sufrida ante el Almería. Ahora Jorge Romero tomará las riendas del equipo amarillo.

Anquela explicó a Marca que ya veía venir su despido, desde hace semanas.

"Desde la tercera jornada, tenía clarísimo que, a la siguiente derrota, me iría para casa", explicó.

El timonel recalcó que lograron salvarse la pasada temporada del descenso, pero que en el inicio de la actual, las cosas no han funcionado. Agregó que la directiva no ha tenido paciencia.

"Lo que me fastidia es que me da la impresión de que me voy por la puerta de atrás. Y eso, en mi equipo, el Alcorcón, no lo acepto. Porque el Alcorcón es mi equipo del alma", añadió.

El Alcorcón está en el sótano de la tabla de posiciones de la Segunda División de España, con un triunfo y cinco derrotas, en seis fechas.

Fidel Escobar no ha tenido actividad en los últimos juegos, debido a que volvió 'tocado' tras atender los compromisos con la selección.

Por otro lado, el nuevo timonel entrenó la pasada temporada al Juvenil A del Real Madrid consiguiendo 49 de 54 puntos en la fase inicial de la competición. Según el diario As, este lunes Romero tomará las riendas del primer equipo de la AD Alcorcón.

Con el Alcorcón B consiguió la mejor temporada histórica en la 2019-20, peleando hasta la final del playoff por el ascenso, aunque finalmente cayó ante el Navalcarnero, resalta el medio citado.

