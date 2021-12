Floyd Mayweather sugiere que Canelo Álvarez se dopa para rendir en el cuadrilátero

El exboxeador Floyd Mayweather sugirió que Saúl "Canelo" Álvarez pudo haber usado sustancias prohibidas durante algunos de sus combates.

Mayweather considera que este tema con respecto a "Canelo" nunca se debate e incluso dijo que en 2013, cuando se midieron, pudo haber estado dopado.

“Se habla siempre de Canelo esto o Canelo lo otro, pero no se habla de esteroides, esteroides y esteroides", denunció en primera instancia el expúgil.

Luego agregó: "Puede que no haya estado limpio en muchas peleas, no lo sé si estuvo o no limpio cuando peleó conmigo".

Floyd también se refirió a las declaraciones de Álvarez, quien precisó que si en la actualidad se hubiese enfrentado a él, le hubiese ganado.

Según el mexicano, cuando se midieron en 2013 todavía era un púgil sin experiencia.

"La gente dice que Canelo en su primera pelea habría sido un gran peleador, pero yo pelee con él en su mejor momento y sigue siendo el mismo. Cuando le gané tenía casi 40 años. Canelo fue como un paseo en el parque, fue una pelea muy fácil", expuso.

Hay que recordar que en 2018, Canelo dio positivo a clembuterol, una sustancia prohibida, la cual se constituyó en un fantasma que lo ha perseguido desde entonces.

No obstante, "Canelo" y su equipo de trabajo explicaron que se debió a la ingesta de carne contaminada.

