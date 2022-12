Francia contra Inglaterra, un partido con sabor a final

Francia e Inglaterra se verán la cara este 10 de diciembre en los cuartos de final de Qatar 2022, será la tercera ocasión que ambas selecciones se enfrentan en Copas del Mundo. Las dos anteriores la ganaron los ingleses (2-0) en España '82 y (3-1) en México '86.

Ayer, Inglaterra se impuso claramente a Senegal por ( 3-0) y obtuvo su boleto a los cuartos de final, donde deberá enfrentarse a los "Galos", en un partido al estilo europeo que tiene sabor a final y donde ambas selecciones llegan con argumentos para triunfar.

En el juego ante Senegal los ingleses se fueron arriba en el marcador con un tanto Jordan Henderson en el minuto 39, luego Harry Kane anotó el segundo gol antes del pitido final de la primera mitad. La tercera diana la hizo Saka a minuto '57.

Luego del partido, Phil Foden, jugador de la selección inglesa, manifestó que Francia, sus próximos rivales en cuartos de final, son el "rival más fuerte de la competición".

"Vamos a celebrarlo hoy (triunfo ante Senegal), pero esto son eliminatorias, así que toca también recuperarse y pensar en el próximo rival (francia), que va a ser duro".

"Francia parece el rival más fuerte del torneo hasta ahora, pero nosotros confiamos mucho en nosotros", precisó Foden.

El jugador del partido fue Harry Kane, que llega motivado y anotando goles.

Francia eliminó a Polonia

Por su parte Francia eliminó a Polonia por (3-1), con un tanto de Oliver Giroud, y un doblete de Kylian Mbappé. Por los polacos anotó de penal, Robert Lewandoski.

Mbappé tiene sus planes claros con el Mundial de Qatar 2022.

"Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos", dijo el delantero del PSG, elegido mejor jugador del partido.

Mbappé señaló que el fin no está en ser elegido el mejor jugador del Mundial: "El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es todo secundario".

El jugador se mostró satisfecho por la clasificación para cuartos de Francia ante Polonia: "No fue un partido fácil, el rival nos lo puso difícil, pero hemos sabido controlar la situación y superar momentos complicados que tuvimos. Estamos felices de continuar la aventura".