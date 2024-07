Francia elimina a Portugal y efrentará a España en semifinales

La selección de Francia eliminó a Portugal en la tanda de penaltis y será el rival de España en las semifinales de la Eurocopa 2024, el próximo martes en Múnich, tras el 0-0 con el que acabaron los primeros noventa minutos y la prórro, en los tiros penales ganó el equipo francés 5-3.

En la tanda de los penales, Ousmane Dembele marcó para Francia (0-1), después Cristiano Ronaldo para Portugal (1-1), luego Yousouff Fofana para el 1-2, más tarde respondió Bernardo Silva (2-2), el quinto fue un lanzamiento perfecto a la escuadra de Jules Koundé (2-3), el sexto lo falló Joao Félix contra el poste (2-3), Bradley Barcola lo aprovechó para darle ventaja al combinado galo (2-4), Nuno Mendes mantuvo la emoción (3-4) y Theo Hernández sentenció: 5-3.

Portugal se despidió este viernes de la Eurocopa 2024 en los penaltis, con el tercer lanzamiento y el sexto de la tanda fallado por Joao Félix, frustrado, cabizbajo, cuando su tiro se estrelló en el poste de la portería de Mike Maignan; después definitivo para la derrota, entre las lágrimas de Pepe, en su última fase final con el equipo nacional, con el que ya acumula 141 partidos como internacional.



El atacante del Atlético de Madrid, con el que tiene contrato hasta 2029 y que ha finalizado el pasado 30 de junio su cesión durante toda la pasada temporada al Barcelona, colocó el balón, se situó a la izquierda de la pelota, para tomar carrera, se paró y lanzó. Su tiro, sin embargo, se fue contra el palo, cuando era inalcanzable para el guardameta francés.



Se lamentó, agachó la cabeza, se puso las manos en la cara y se marchó hacia el medio campo, consciente de que podía ser el final de la Eurocopa para su selección.



El futbolista luso, suplente por cuarta vez en cinco encuentros en esta Eurocopa, había entrado al terreno en sustitución de Rafael Leao para la segunda parte de la prórroga.



Aún en el Atlético de Madrid, Joao Félix había fallado sus dos últimos lanzamientos de los once metros en tiempo reglamentario, aunque también había marcado los siete anteriores que había tirado en su carrera, desde las categorías inferiores del Benfica en adelante.

Por su lado, Ousmane Dembele, extremo de la selección francesa, fue elegido como el mejor jugador del partido de los cuartos de final de la Eurocopa 2024, decidido en la tanda de penaltis, por ser una "amenaza constante" para la defensa de Portugal.



"El suplente cambió el partido para Francia y mantuvo los nervios para marcar su penalti. El ritmo y la habilidad del delantero lo convirtieron en una amenaza constante", valoró el panel de observadores técnicos de la UEFA, que concede este galardón.



Dembele jugó 53 minutos, remató dos veces a portería, corrió 6,3 kilómetros y su esprint más rápido fue de 31,9 kilómetros por hora.