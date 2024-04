Franklin Archilbold representará a Panamá en París 2024

El ciclista Franklin Archibold fue presentado este miércoles como el representante de Panamá para la prueba de ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de París 2024, con lo que ya son cinco los deportistas que participarán por el país centroamericano en los juegos que se desarrollarán del 26 julio al 11 de agosto.



"Creo que nunca me había sentido así como estoy hoy, sé que puedo dar mucho en los Juegos Olímpicos, trabajaré fuerte para que mi participación en París sea estupenda y poder dejar los colores de Panamá en alto", le indicó el ciclista nacido en la provincia panameña de Chiriquí.



Para la elección del ciclista panameño en París, previamente una comisión técnica le dio seguimiento al desempeño y los puntos UCI de los ciclistas Randish Abdul Lorenzo, Bolívar Gabriel Espinosa, Franklin Archibold y Christofer Jurado, quienes conforman el equipo panameño Educación, Cultura y Valores.



Al final, la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci) decidió escoger a Archibold, por ser el de mayor puntaje UCI.



Sobre rodar en París, sitio icónico para el ciclismo mundial, Archibold precisó que ya ha estado en la capital francesa, pero "esta vez creo que esta va a ser una experiencia inolvidable", al punto que "no tengo palabras para describir lo que se siente".



Panamá será el único país representante de Centroamérica en la ruta masculina.



El pedalista de 26 años reconoció, a menos de cien días para los Juegos Olímpicos, que hay un "trabajo muy largo el que hay que realizar para enfrentar esta competencia" en donde se medirá al nivel más alto del ciclismo del mundo.



Al ser elegido, Archibold rememoró que en sus inicios tuvo que escoger entre los deportes de béisbol y fútbol, pero la sangre de ciclista, que heredó de su padre, lo hizo decantarse por esta sacrificada disciplina deportiva.



"Todos los días me levanto a entrenar, motivado para seguir adelante y ser mejor persona y atleta", subrayó.



Por el momento, junto con Archibold, la delegación panameña para los Juegos de París 2024 la completan Atheyna Bylon, en el boxeo, la gimnasta Hillary Heron, la corredora de 400 metros con vallas, Gianna Woodruff.



El ciclismo panameño estará por segunda ocasión y de manera consecutiva en esta cita de los Juegos Olímpicos, lo que representa un gran logro para esta disciplina deportiva.



La modalidad de ruta individual en París, en la cual estará el representante canalero, se disputará el 3 de agosto con una longitud de 273 kilómetros, teniendo como escenario un trayecto muy inclinado que involucran el ascenso al Montmartre, además de contar con tramos de pavés.