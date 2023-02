Gallegos inicia con pie derecho en Bogotá

BOGOTÁ, Colombia – Un cierre espectacular con tres birdies y un águila, le permitieron al argentino Abel Gallegos firmar una tarjeta de 64 golpes en la primera ronda del Astara Golf Championship presentado por Mastercard, cuarto torneo de la temporada 2023 del Korn Ferry Tour.

El joven de 20 años, quien hoy jugó por el campo Pacos y Fabios, empata en el tercer lugar de la general con el estadounidense Dawson Armstrong. Este dúo de jugadores está a dos golpes del líder, el también estadounidense David Kocher. El segundo lugar es para Kevin Dougherty, quien también tuvo acción en la segunda cancha del Country Club de Bogotá.

“Arranqué pegando mal y haciendo muchos pares en los primeros nueve hoyos. Afortunadamente pude cerrar con 5-bajo par gracias a esos birdies y el águila en el 9. Me siento muy contento por haber terminado fuerte. Mañana seguiré con la estrategia de mantener la bola en el fairway y espero poder firmar otra buena vuelta”, sostuvo Gallegos, quien ha superado dos de los tres cortes en lo que va de la actual temporada del Korn Ferry Tour.

Gallegos inició con bogey en el 10 pero pudo recuperarse con birdies al 16 y 18 para hacer el cruce por debajo del par. En el 6 inició su gran racha. Birdie al 6, birdie al 7, birdie al 8, luego de dejarse un putt de seis metros para águila. En el 9, con la confianza en un punto alto, el argentino pegó un hierro-3 para dejar la pelota a la entrada del green. Desde ahí con un gran approach firmó el águila y se fue a descansar con buenas sensaciones.

El Astara Astara Golf Championship es el segundo de tres torneos del Korn Ferry Tour en América Latina. El primero fue el Panamá Championship y el tercero será el Astara Chile Classic, del 30 de marzo al 2 de abril en Santiago de Chile. El jugador latinoamericano que sume más puntos en este trío de eventos recibirá una exención para jugar el México Open at Vidanta, torneo del PGA TOUR programado del 27 al 30 de abril en Vallarta, México.

“Pegué muy buenos tiros hoy, algunos buenos chips. Hoy me tocó jugar en la cancha corta y pegas mucho driver para quedar cerca del green. Hoy rodó mejor el putt que ayer así que me siento contento por eso. No venía pegando bien con el putt, si soy sincero. Creo que la clave fue precisamente esa, el juego arriba del green”, sostuvo Kocher, quien ostenta dos victorias en el Korn Ferry Tour.

Como lo mencionó Kocher, hoy tuvo turno en Pacos y Fabios y aprovechó para jugar lo mejor posible y así tener cierto margen para mañana en Fundadores. Su recorrido fue sencillamente espectacular, un recorrido libre de bogeys y en el que registró ocho birdies, tres de ellos consecutivos en el 7, 8 y 9.

El estadounidense de 26 años viene de empatar el quinto lugar en el Panamá Championship. De hecho, solo ha fallado un corte, el del inicio de temporada en el Bahamas Great Exuma Classic. Al Country Club de Bogotá llega en puesto 56 del listado de puntos del circuito estadounidense.

Las bolsas de premios se incrementaron a un millón de dólares en cada uno de los primeros 22 torneos de la temporada y se incrementarán a $1.5 millones de dólares en los cuatro torneos de las Finales del Korn Ferry Tour. De esta manera se repartirá un total de $28 millones de dólares de bolsa para toda la temporada, la suma más alta en la historia del Korn Ferry Tour.