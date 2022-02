Gary Stempel sobre su renuncia en Universitario: 'Se agotó mí paciencia'

Si hay algo que se caracterizado Gary Stempel en su carrera como técnico en Panamá es su paciencia, mucha calma, pero en está ocasión parece que con Universitario de Coclé se le acabó.

Versión impresa

El Mister añadió que entregó su renuncia a Universitario y al preguntarle quizás por un posible regreso para seguir al frente del equipo coclesano solo expresó, 'no sé, yo no creo, todo depende de ellos (Universitarios", respondió.

El técnico explicó que ayer conversó con Manuel Arias presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) sobre el tema y expresó, "voy a escuchar lo que dice".

El inglés también agregó que no le habían pagado desde hace tres meses, mientas que a los jugadores también le adeudan, es menos tiempo, pero son por lo menos tres quincenas, dijo.

Los jugadores han hecho huelga por la falta de pago de Universitario, no entrenan desde hace dos días y el sábado tienen un compromiso contra Veraguas, una huelga de futbolistas que el mismo técnico Stempel admite que apoya.

El Mister explicó que en Universitario nadie da la cara, nadie dice nada.

El inglés relató que había hablado con los directivos, para que fueran por lo menos al partido que se jugó contra Chiriquí, para que hablará con los jugadores, pero "nadie se presentó".

"Se crea una incertidumbre, una directiva que no da la cara, eso me molestó", precisó el técnico..

A juicio de Stempel, lo más grave de todo, es que no se presenten a los partidos, ni tan siquiera a "dar la cara" para hablar con los jugadores y reiteró que no es la primera vez que no se presentan a los juegos.

El también extécnico del seleccionado panameño agregó que no es la primera ocasión que Universitario se atraza con los pagos que eso es reiterativo y crea un "clima" de inestabilidad, incertidumbre tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores.

Stempel explicó que el apoyo económico es muy importante, pero también es muy importante el presencial.

"Yo no soy directivo", sostuvo Stempel y explicó que a él no le corresponde hablar la deuda con los jugadores.

Universitario no ha entrenado, la huelga es por los entrenamientos, pero de seguro los jugadores estarán presente este sábado para el partido contra Veraguas en el Virgilio Tejeira en Penonomé, sostuvo Stempel