Giannis Antetokounmpo toca el cielo de la NBA con los Bucks

El griego Giannis Antetokounmpo, el héroe de los Milwaukee Bucks para proclamarse campeones de la NBA, se mostró exultante tras conseguir el anillo y aseguró que de niño nunca se imaginó que llegaría hasta la cima del baloncesto mundial.

"Empecé a jugar a baloncesto para ayudar a mi familia. Intenté ayudarles a salir de los problemas y los desafíos que afrontábamos cuando éramos niños", dijo

"Pero nunca pensé que estaría aquí con el trofeo de la NBA y el premio del MVP de las Finales. Ha sido un largo viaje", añadió.

Antetokounmpo firmó una noche histórica, con 50 puntos y 14 rebotes, que le dio a los Bucks la victoria decisiva frente a los Phoenix Suns (105-98) para proclamarse campeones de la NBA (4-2).

Es el primer título de los Bucks en 50 años, ya que hasta hora solo tenían en sus vitrinas el de 1971.

Antetokounmpo fue elegido MVP de las Finales tras una asombrosa serie en la que dominó ambos lados de la cancha y promedió 35,2 puntos, 13,2 rebotes y 5 asistencias por encuentro.

Con una sonrisa que casi no le cabía en la cara y sin despegarse de los dos trofeos, la estrella de los Bucks recordó sus orígenes y a quienes le han ayudado en este camino.

"Represento a mis dos países: Nigeria (por el origen de su familia) y Grecia (por donde nació)", dijo.

"Sé que soy un modelo a seguir. Esto debería hacer que cada persona, cada niño, cualquiera en todo el mundo, crea en sus sueños (...). No dejes que nadie te diga lo que puedes hacer o no. La gente me decía que no podía meter los tiros libres. Hoy metí los tiros libres y ahora soy un maldito campeón", bromeó.