Gonzalo García quiere que Panamá sea protagonista

El entrenador argentino de baloncesto Gonzalo García, tras ser presentado este viernes como el timonel de la selección mayor de baloncesto de Panamá, prometió trabajar a tiempo completo y de paso lograr poner al quinteto nacional en la posición que se merece.

"Sé cómo es el baloncesto de esta región y me parece que Panamá merece un sitio mejor. Hoy en día estamos en el puesto 55 en ránking FIBA y mi idea es, cuando yo me vaya, esa cifra (posición) sea mejor", apuntó el entrenador en la conferencia de prensa en donde fue presentado ante los medios de comunicación.

García viene de ser asistente técnico de la selección Argentina, en los periodos de 2004-2016 y 2020-2023.

En su último paso por el banquillo argentino, García se colgó la medalla de oro en el torneo FIBA AmeriCup 2022.

Sobre su llegada para dirigir la selección de Panamá, un equipo que no le ha ido bien a nivel internacional en los últimos años, García dejó claro que "es un reto personal" dirigir una selección nacional.

"Me encanta el reto, más sabiendo que en los últimos tiempos no fueron buenos para la selección de baloncesto de Panamá, es por eso que llego a meter mano y ver si podemos enderezar el barco", subrayó.

El entrenador, que prometió trabajo a tiempo completo, tiene como primera prueba en su gestión la ventana de febrero próximo del Fiba Americup, en donde se medirán el 23 y 26 de dicho mes a su similar de Uruguay.

"Para mí lo más inmediato es focalizarse en los partidos frente a Uruguay. Armar una lista de 20 a 25 jugadores, darle un seguimiento exclusivo y hacer una buena planificación para afrontar estos dos compromisos que tenemos y que será la etapa inicial en mi gestión", sostuvo García.

Sobre los jugadores para afrontar este nuevo desafío, el entrenador señaló que conoce que "hay una base de jugadores obviamente que vienen poniendo la cara en los últimos torneos" y que integran una gran parte de la base del seleccionado nacional, pero que también quiere refrescar el grupo y ver a otros.

"Me parece que nos tenemos que abocar también a la gente joven, tener lecturas de los jugadores menores de 25 años que estén jugando en cualquier lugar del mundo", acotó.

García precisó que no llega a imponer su estilo de juego, sino que tiene en mente hacer un consenso con los entrenadores, para crear una forma de trabajar, porque reconoce que ya existe una escuela de juego en Panamá.

"Lo que tengo pensado es que junto con el estilo de baloncesto panameño y mi forma de juego es hacer una mezcla que nos funcione y sea productivo", indicó.

El entrenador definió su estilo de juego como "colectivo", mismo que le ha dado resultado en toda su carrera.

Aprovechó para elogiar al veterano técnico boricua, Flor Melendez, otrora entrenador del combinado panameño, del que se declaró "admirador del baloncesto que él practica", y afirmó que "es un honor estar acá después que él haya estado".

García, más allá de su experiencia en el cuerpo técnico de Argentina, tuvo su paso por algunos clubes de baloncesto del circuito suramericano. El entrenador, de 56 años, ha dirigido al brasileño Flamengo (2011-2013) y los argentinos San Lorenzo de Almagro (2017-2019) y Boca Juniors (2020-2023), entre otros.