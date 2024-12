Guardiola apela al mercado para mejorar: 'Tenemos que fichar jugadores'

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, apeló al mercado de fichajes para mejorar su situación actual, con una victoria en los últimos treces partidos.



Antes del empate 1-1 ante el Everton cosechado en el 'Boxing Day', el técnico español confirmó que van a tratar de incorporar jugadores en el mercado invernal.



"Tenemos que fichar jugadores, seguro", dijo Guardiola en Amazon Prime. "Estamos teniendo problemas en la defensa y en el centro del campo, así que tenemos que fichar. Pero aunque diga esto, no sé qué va a pasar. El mercado de invierno no es fácil, y todo el mundo lo sabe. Incluso nuestros jugadores están al tanto de nuestra situación y de lo que tenemos que hacer".



El Manchester City afrontó el partido del Everton con ocho bajas del primer equipo, más que en cualquier otro encuentro de la temporada, y con seis canteranos en el banquillo más el portero Scott Carson, que ha jugado un partido de liga desde la 2018-2019.



Tras el empate contra los 'Toffees', que implica que pueden quedarse a 17 puntos del líder, el Liverpool, Guardiola aseguró que jugaron bien en todas las áreas, pero que no pudieron ganar.



"Lo aceptamos, es la vida. No esperábamos no ganar tantos partidos, pero, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir"