Hazard sobre el empate de último minuto de Real Madrid: 'El resultado sabe a victoria'

Eden Hazard regresó a los terrenos de juego ante el Borussia Mönchengladbach, en un partido que el Real Madrid empató 2-2 en el tiempo añadido y consiguió un resultado que dijo "sabe a victoria".

Versión impresa

"Hemos mostrado un gran carácter. Íbamos perdiendo 2-0 y en los últimos momentos incluso podríamos haber marcado algún gol más. Pude marcar pero fallé. No son tres puntos, pero el resultado sabe a victoria", aseguró.

Hazard mostró su felicidad por regresar a los terrenos de juego tras disputar sus primeros minutos de la temporada. "Estoy aquí para jugar al fútbol. Tras dos o tres meses sin jugar, estoy muy contento. Lo único que quiero es jugar".

Por su parte, el técnico Zidane, técnico del Real Madrid, resaltó "la reacción" de sus jugadores para igualar dos goles de desventaja en los últimos compases del partido ante el Borussia Mönchengladbach, y aseguró que el empate da "un punto importante" para la situación del grupo en la Liga de Campeones.

"El equipo ha reaccionado y la primera parte incluso fue muy buena; el contenido ha sido muy bueno. Es verdad que el primer gol es un error nuestro, pero hemos seguido pensando que podíamos sumar en el partido, aun con el 2-0, lo que significa el carácter que tiene el equipo. Estoy muy orgulloso de todos los jugadores", manifestó a Movistar Liga de Campeones.

"Nosotros siempre queremos ganar. No estamos contentos por el empate, pero del contenido del partido tenemos que estar muy contentos", añadió.

En el análisis del partido lamentó Zidane que tener la posesión del balón no supiesen sus jugadores transformarlo en oportunidades claras de gol. "La posesión que tuvimos en la primera parte no nos dio muchas ocasiones, pero en general merecimos el empate, seguro, y a lo mejor un poquito más. Me quedo con la reacción. Es un punto importante. Hay que seguir".

2

son los puntos que tiene Real Madrid producto de dos empates en el Grupo B en la Champions. 90

fue el minuto cuando Casemiro anotó el gol del empate 2-2 ante el Borussia Mönchengladbach.

Y recordó que su equipo está en la misma situación que hace un año, cuando acabó firmando el pase a octavos de final. "Sabemos la situación pero al final estamos en la misma posición que el año pasado. Sabemos que jugando así vamos a sacar cosas. El contenido ha sido muy bueno, es lo más importante, y los jugadores lucharon hasta el final todos, dijo Zidane.

VEA TAMBIÉN: COVID-19 impide el duelo esperado entre Messi y Cristiano en la Champions

Mientras que Christoh Kramer, jugador del Borussia Mönchengladbach, dijo que cuando se encaja el empate tan tarde como le ocurrió ante el Real Madrid el resultado se siente como una derrota "Es una mierda cuando encajas el empate tan tarde, se siente como una derrota", dijo Kramer.

Sin embargo, Kramer dijo que durante buena parte del partido su equipo había jugado con gran efectividad "lo que no es fácil ante el Real Madrid".