Inglaterra se vuelve más peligroso

Harry Kane, capitán de Inglaterra, valoró el triunfo ante Alemania por 2-0, como "la tarde perfecta" y dijo que todos los equipos saben ya que son peligrosos.

El delantero de los 'Tres Leones' estrenó su cuenta goleadora en la Eurocopa con el tanto de la sentencia ante Alemania.

"Ha sido un día increíble y un partido increíble. Escuchar a Wembley así es un momento que ninguno de nosotros olvidaremos. Es la tarde perfecta. Disfrutaremos de esto, pero tenemos otro partido importante el sábado", apuntó Kane.

"Cualquier equipo nos mirará ahora y sabrá que somos peligrosos. Queremos seguir marcando goles y manteniendo la puerta a cero. No podemos desconectarnos. No hay nada mejor que cuando tienen expectativas sobre ti y las cumples, pero ahora no podemos pararnos aquí. Tenemos claro lo que queremos. Esperemos volver a Wembley para las semifinales y para la final".

Por su lado, Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, opinó que "la eficacia" ante la portería rival marcó "la diferencia" entre Inglaterra y Alemania en el partido de octavos de final de la Eurocopa 2020 que acabó con triunfo del conjunto de Gareth Southgate.

"El partido estaba siendo equilibrado hasta que marcaron el primer gol, los dos equipos se anulaban mutuamente", indicó Kroos.

"Inglaterra casi no tuvo ocasiones hasta que marcó el 1-0. Nuestra actuación fue sólida hasta entonces, pero el gol lo cambió todo", apuntó El guardameta Manuel Neuer consideró que habían tenido "una gran oportunidad de superar a un rival fuerte".