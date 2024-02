Isaías Salinda, campeón del Panama Championship

El norteamericano Isaías Salinda, se coronó campeón del Panama Championship al firmar una tarjeta de 268 golpes, 12 bajo el par de la cancha del Club de Golf de Cerro Viento en cuatro días de competencias y además 180 mil dólares de la bolsa de un millón, que repartió el torneo que es la tercera parada del Korn Fery Tour.

"Supe que sería el ganador de esta parada en Panamá en los hoyos 11 y 12 donde conseguí un birdie y un eagle, de ahí en adelante jugué para mantener el par de la cancha y pude cerrar con otro birdie en el 18", dijo el golfista oriundo de California y que se convirtió en profesional en 2019, después de cuatro temporadas en la Universidad de Stanford (2015-19), donde fue seleccionado en el Segundo Equipo All-America de 2019 y ayudó a Stanford a ganar el título nacional por equipos en el Campeonato de la NCAA de 2019, que fue el primer título nacional del programa desde 2007.

"Es mi primera vez en Panamá, es un país maravilloso, su comida muy buena y aunque sufrí con el calor en la cancha, me he sentido bien. Ahora me toca celebrar con mi novia y viajar este lunes hacia Bogotá, Colombia para la siguiente parada del Korn ferry Tour" indicó Salinda.

Es un buen inicio de la temporada 2024 para Selinda, después de terminar en el puesto 80 en la lista de puntos del Korn Ferry Tour 2023, lo que le valió una membresía condicional y una exención para la Segunda Etapa del PGA TOUR Q-School 2023 presentado por Korn Ferry.

Selinda terminó T21 en la etapa final del PGA TOUR Q-School 2023 presentado por Korn Ferry para inicios garantizados en los primeros 12 eventos de la temporada 2024.

Después de Selinda se ubicaron en la clasificación los también estadounidenses: Keenan Huskey, Trent Phillips y el canadiense Wil Bateman, este último había llegado a la última ronda con -7, pero tuvo un mal domingo.

Con menos tres golpes y tarjetas de 276 contactos se ubicaron los también norteamericanos: Ricky Castillo, Jacob Salomón, Sean O'Hair, Zach Bauchou, Brandon Harkins y Trey Winstead.

El mejor jugador latino de esta tercera parada del Korn Ferry Tour fue el mexicano Isidro Benítez, quién terminó -2.

"Benitéz aseguró que fue un gran torneo para él, que continúa en el Tour y que inicia con mucho optimismo la temporada 2024.

Mientras que por Panamá participaron los jugadores amateurs Miguel Ordóñez y Omar Tejeira. Para Tejeira fue una gran experiencia volver a compartir con jugadores profesionales.