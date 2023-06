Ismael Diaz: 'Vamos defender el orgullo de Panamá'

El delantero Ismael Díaz, dijo que están en el Final Four de la Liga de Naciones, para pelear y defender el orgullo de Panamá y que les hubiese gustado haber podido derrotar a Canadá y estar en la final.

"Quedamos un poco triste porque caímos 0'-2 ante los canadienses, pero ellos tienen un equipo que si lo vemos detalladamente es mejor que el de nosotros, pero creo que pudimos hacer mucho más", indicó Díaz.

El delantero de la Universidad Católica de Ecuador, indicó que quedaron muy triste con la derrota, pero reiteró que Panamá tiene que seguir trabajando duro para mejorar.

Sobre la Copa Oro indicó que quedan unos días para corregir y prepararse para afrontar el máximo torneo de la Concacaf.

Por su parte el técnico Thomas Christiansen, aseguró que tras la derrota y calificar a Canadá como un equipo superior, que no es conformista. "Siempre quiero mejorar, personalmente, colectivamente e individualmente. No nos podemos quedar parados en la zona de Concacaf, pero eso es un proceso que no es de hoy para mañana ni dentro de dos o tres años. Es un trabajo largo y en Panamá se deben dar pasos importantes en materia de infraestructura y se aprobó la ley de deportes que es importante para el desarrollo del fútbol".

Por otro lado, la selección de Panamá ha entrenado los dos últimos días en Heritage Park, concentrada en el partido por el tercer lugar de este domingo ante su similar de México. En la jornada de ayer se apreció Michael Amir Murillo, trabajando separado del grupo, mientras que se informó que la expulsión de Éric Davis es solo por un partido, por lo que podrá estar ante Costa Rica en el juego inicial de la Copa Oro.

La Selección Mayor de Panamá cayó por 2 a 0 ante Canadá en las semifinales de la Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF, en un encuentro disputado el pasado jueves 15 de junio en el Estadio Allegiant, en la ciudad de Las Vegas.

Los goles del elenco canadiense fueron anotados por Jonathan David en el primer tiempo al minuto 25 y el recién ingresado Alphonso Davis al minuto 70.

Por su parte el combinado mexicano fue goleado por 0-3 por Estados Unidos, lo que también ha desatado fuertes críticas por parte de la prensa de ese país que pide la destitución del entrenador Diego Cocca.

