Jair Palacios, su secreto para ganar títulos en la fútbol panameño

El técnico colombiano Jair Palacios llegó a suelo panameño desde su natal Colombia en 2003, teniendo una misión única: entrenar al Sporting Coclé y sacarlo del descenso. Pero el destino decidió que se quedara en Panamá y se convirtiera en uno de los referentes en su campo.

"Ese año tuve un reto, que lo más seguro me llevó a quedarme en Panamá. Perdí 16 partidos, nunca me había pasado algo así y recuerdo que los directivos del club no aceptaron mi renuncia", manifestó a Efe el entrenador.

Palacios reconoció que Dios ha sido su guía y le ha permitido lograr todo en estos años, pero sumado a esa fe está el trabajo.

"Mi secreto de trabajo es Dios, entregarle a Él el cien por ciento de los que yo trabajo, pero tengo un axioma propio que esto es orando y con el mazo trabajando, porque usted puede orar y si no trabaja no se pueden conseguir los objetivos", señaló.

Palacios ha dirigido en Panamá siete clubes y con tres ha visto madurar su trabajo siendo campeón, todo esto siendo un general dentro de la cancha en el tema de la disciplina deportiva .

"El tema de la disciplina deportiva es muy importante, es el cien por ciento del éxito. Ese trabajo se basa en que desde el ser hay que construir una persona, hacerle saber que tiene una capacidad y tratar de orientar sus dotes. A muchos no le gusta ese sistema", precisó.

Palacios ha sido campeón con Árabe Unido (Apertura 2010-11), Plaza Amador (Clausura 2015-16) y Alianza (Apertura 2022), pero ha estado al frente de Sporting Coclé, Sporting San Miguelito, Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y el extinto Río Abajo F.C.

El colombiano es uno de los técnicos más ganadores en el fútbol panameño, pero sumado a eso es un formador de figuras, muchas han sido parte de selecciones nacionales, pero en su hoja de vida aún le queda un sitio por llenar, entrenar a una selección nacional.

"Todo tiene un tiempo. Eso será en el tiempo de Dios, si Él quiere que sea en su tiempo y si no desea que sea para mi o sea fuera de este país, será así. Todo tiene su tiempo, no juzgo, ni criticó si me la han dado o no", apuntó.

Sobre la liga panameña, opinó que "desde el 2003 hasta acá hay muchos cambios positivos", pero a su vez resaltó que "se tiene que ir mejorando en la formación".

Apuntó que en Panamá los cambios en lo que es el fútbol se han dado por personas que han llegado a aportar y han dejado un legado.

Palacios iniciará con el Alianza F.C. el torneo Clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) no como un club más, sino como el campeón defensor del fútbol panameño y con la mirada puesta en repetir la corona.

"Alianza es muestra de un crecimiento, más allá del título y esas emociones, es un equipo que viene con un proceso y solo insertamos uno o dos jugadores para este torneo y así seguir con ese proceso", adelantó.

Sobre si Alianza F.C. tiene para repetir el título en el Clausura 2022, no vaciló en decir: "yo voy a intentarlo y voy a buscarlo", aunque reconoció que "no va a ser fácil, porque todo el mundo quiere salir a ganarle al campeón".

Palacios y Alianza se alistan para el reto del Alianza F.C., el técnico dejó claro que "Concacaf no es fácil", pero hay que prepararse y mentalizarse para la competencia.

"Yo conozco el escenario, no es nada fácil. Es un equipo que primera vez va a competir en Concacaf, pero por ser primera vez no vamos a hacer el oso, sino hacer un papel en donde se deja una huella y un mensaje", puntualizó