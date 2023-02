Jean Paul Ducruet saldrá a disfrutar el Panamá Championsip

Jean Paul Ducruet, representará al país en el Panamá Championsip de Golf que se jugará del 2 al 5 de febrero el campo del Club de Golf de Cerro Viento y donde llegarán 144 jugadores profesionales como parte de Korn Ferry Tour por cuatro países de Latinoamérica.

Ducruet, que es una de las promesas del golf panameño, no se pone altas expectativas para el torneo donde juega como invitado, pero sabe que este momento es para divertirse, disfrutar y aprender de los grandes.

"La verdad es que trato de no ponerme expectativas para este torneo. Obvio quiero jugar bien y quedar lo mejor posible, pero creo que es más importante disfrutar del momento y divertirme jugando", aseguró el jovencito.

" Siento que si disfruto y me divierto mientras juego, puedo lograr un desempeño muy bueno y podré jugar el fin de semana. Sería un sueño hecho realidad ya que desde niño siempre he ido a el Club de Golf de Panamá a ver a los profesionales jugar este torneo",

" Mí preparación para el Panamá Championship es un poco diferente por el momento en el que lo estoy jugando. Ahora mismo, la preparación, además de la practica se trata más de descansar y recuperar el cuerpo con mucha fisioterapia ya que ha tenido mucho desgaste en el último mes debido a todos los torneos que he jugado", precisó Jean Paul Ducruet.

"En la practica me preparo como me prepararía para cualquier otro torneo, enfocándome en lo que siento que debo mejorar en este momento y practicándolo con mi profesor casi todos los días", dice el golfista panameño.

"El 2022 fue una temporada muy especial ya que siento que desbloquié o me di cuenta lo que puedo llegar a ser como deportista. Pude ganar mis primeros torneos en categoría de caballeros y no solo Sub-18. Gané dos torneos del ranking Amateur Élite de Panamá. Uno fue el Pacific Classic que se jugó en Mantarraya Golf Club y también gane el Acura Tour championship que se jugo en Santa María golf. Estos triunfos me quitaron un peso de encima que era ganar un torneo de caballeros y me dieron mucha confianza para poder seguir ganando mas en el futuro", aseguró Ducruet.

"Los objetivos de este año son ganar y seguir mejorando para que cuando no juegue como quiera, mis rondas sigan siendo buenas. Esto lo puedo hacer si sigo trabajando todo los días en la parte mecánica, física y mental del juego. Siento que el 2023 puede ser un año muy grande por todo lo que aprendí en el 2022 y siento que ya empezó bien con mi primera participación en el LAAC(Latin American Amateur Championship) este mes en Puerto Rico" .

Ducruet ocupa el puesto 631 del WAGR y en 2022 obtuvo dos victorias en el Tour APAGOLF.