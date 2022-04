Joe Macia, cumplió en Marruecos la promesa a su esposa fallecida

Joe Macias, fue a Marruecos a enfrentar el reto de su vida y el de su esposa ya fallecida. Competir en la Maratón De Sables, considerada la más dura del mundo en distancia de 240 kilómetros.

Macías ha corrido unas 25 maratones y además ha competido en 8 Ironman 70.3, desde hace unos 16 años empezó en este deporte de mucha exigencia y duros entrenamientos.

En el 2016, empezó a hacer cosas más retadoras y se inclinó por las ultramaratones y la de Sudáfrica fue su primera de 90 kilómetros, en el 2019, corrió en la Half Maratón de Sable en Perú de 120 kilómetros. "la hice con mi esposa Karla, fue la última con ella, porque después enfermó de cáncer y falleció".

"En honor a ella fue a correr la de Marruecos, porque era uno de nuestros planes, pero fui a cumplir su promesa. El último día de la carrera esparcí sus cenizas en una duna en un lugar muy bonito. Fue un momento muy emotivo para mí".

La Maratón de Sables se realiza por etapas por siete días, es una carrera de autosuficiente, tiene que llevar tu comida, mínimo 14 mil calorías en una mochila especial que no puede pesar más de 14 kilos. Incluso debes usar brújula, manta térmica, extractor de veneno de picadura de serpientes y escorpiones.

La Maratón de Sables, tiene como escenario el sur de Maruecos en la frontera con Argelia.

"Tuvimos que dormir en Haimas o tiendas. Fue una gran aventura para mi, conocí mucha gente y además compartí experiencias con muchos ultramaratonistas", expresó Joe Macias.

La primera etapa de la carrera fue de 30.3 kilómetros, en terreno plano según relata Joe Macias de 47 años, el segundo día el recorrido fue de 38 kilómetros, pero más difícil y cuando llevaba 20 kilómetros los afectó una tormenta de arena y también te aparecen las ampollas en los pies por el roce de la arena. "Es una carrera muy complicada y retadora".

A pesar de todo es una súper experiencia y me gustaría repetirla, se sufre mucho, pero hay satisfacciones al final.

La etapa 3 fue de 32 kilómetros, pero Joe Macías relata que las ampollas lo afectaron mucho y tuvo que controlar el dolor con pastillas, corrió gran parte por terreno plano, pero después tuvo que subir dos cordilleras. Esto dio paso a la etapa 4 de 84.7 kilómetros, mentalmente la dividieron en tres etapas y poco a poco fueron avanzando en el desierto. Por momentos cantaba y pensaba que se estaba volviendo loquito, pero tras 20 horas llegaron a la meta de ese día.

Descansaron un día, para retomar la etapa 5 de 42 kilómetros; después llegaría la etapa de la caridad de 7.7 kilómetros. "Esta última etapa se desarrolló la mayor parte sobre las famosas dunas de Merzouga, las que tienen un color espectacular, esta etapa era la despedida de la carrera y como había prometido y viendo que era un lugar hermoso fue el escenario escogido para esparcir las cenizas de Karla".

"En resumen esta aventura fue una experiencia de vida, sufrí mucho físicamente como nunca lo había pasado, pero el superar adversidad por adversidad que se presentaba día a día y aprender a soportar el dolor para lograr ese objetivo que no salía de mi cabeza y no me dejaba rendir, me hizo ampliar los límites de lo que puedo ser capaz de hacer", finalizó relatando Joe Macías.