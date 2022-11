John Herdman, técnico de Canadá: 'Estoy muy orgulloso de Alphonso Davies'

El británico John Herdman, seleccionador de Canadá, destacó que se siente “muy orgulloso” de Alphonso Davies, su jugador estrella, a pesar de que erró el penalti ante el belga Thibaut Courtois en el minuto 10 de un partido que acabaron perdiendo (1-0), porque demostró “tener mucho coraje”.

“Queríamos marcar ese primer gol. Estoy orgulloso de Alphonso; es un momento muy grande. Tenemos el peso de una nación por los 36 años de espera. Estoy muy orgulloso de verle coger ese balón porque hay que tener mucho coraje”, ponderó en rueda de prensa.

Un Herdman que lamentó no haber sacado un resultado positivo a la vez que se mostró orgulloso de sus jugadores por el partido realizado.

“Hemos mostrado que merecemos estar aquí. Nuestros aficionados también han intentado ganar la batalla; podemos salir orgullosos de lo que hemos hecho. Somos una nación de fútbol. Teníamos unos objetivos que no hemos logrado realizar. La fase de grupos está totalmente abierta tras el resultado entre Marruecos y Croacia”, dijo.

“Después de un partido como este le he dicho a mis jugadores que estoy muy orgulloso de lo que han hecho. Hay que seguir unidos”, destacó.

Roberto Martínez: ¿La victoria es fruto de lo que hemos hecho los últimos seis años'

El español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, se mostró serio en la rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo frente a Canadá (1-0) que catalogó como su “peor actuación” en un gran torneo, pero a la vez quiso ver el lado positivo de haber sacado los tres puntos, algo que fue fruto, según el técnico, del trabajo que han hecho “los últimos seis años” durante su etapa en el banquillo.

“Técnicamente puede ser que haya sido nuestra peor actuación, el peor partido no porque nos hemos llevado la victoria. Ganar, aunque no se juegue bien no es casualidad; es fruto de lo que hemos hecho los últimos seis años. Estamos frustrados porque no encontramos solución dentro del campo. Canadá ha jugado muy bien y nosotros no. En cierto sentido, hemos jugado al estilo de Canadá”, dijo en rueda de prensa.

“Lo que sí me ha gustado es la actitud de mis jugadores, de rendir cuentas dentro del campo. Luego el tener más cambios nos dio oportunidades. Podemos jugar de diferentes maneras para adaptarnos al partido. En general, Canadá fue mejor, pero encontramos una manera de ganar”, añadió.

Un Roberto Martínez que no se mostró preocupado por el rendimiento de su selección frente a Polonia: “No. Este no es un formato normal. Solo hemos tenido cinco días juntos y habrá que ir viendo cómo van creciendo las selecciones; y si lo hacemos ganando partidos es una forma increíble de hacerlo. Hoy hemos crecido como equipo”.

Además, el seleccionador restó importancia a la discusión de Kevin de Bruyne con Toby Alderweireld tras el 1-0 a la vez que destacó la importancia del jugador del Manchester City para Bélgica.

“Estábamos frustrados porque sabemos que tenemos un equipo que si podemos encontrar a Kevin entre líneas podremos tener muchas ocasiones en el campo rival; ese ha sido el problema. No fue nada más que quería ganar. Kevin está en un momento increíble, siendo de los mejores jugadores del mundo. Tenemos un nivel al que queremos llegar y no lo hemos mostrado en el campo. Ver a un jugador frustrado es normal”, comentó.