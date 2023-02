Jorge Castelblanco con objetivos claros

El dos veces olímpico Jorge Enrique Castelblanco, manifestó que seguirá intentando conseguir la marca para los Juegos de París 2024.

Castelblanco, buscó hacer menos de las 2 horas 08 minutos y 50 segundos en la Maratón de Sevilla, España, pero tuvo que abandonar la carrera a los 25 kilómetros.

"Seguiré intentándolo y para ello tendré la posibilidad en la Maratón de Berlín, Alemania en septiembre próximo o volver a Valencia, España en diciembre de 2023", dijo Castelblanco quién ha representado al país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 y en Tokio 2020.

Tras no conseguir su objetivo en la Maratón de Sevilla, escribió en su cuenta de instagram: "Maratón de Sevilla 2023, un maratón que me deja una gran enseñanza, aunque no logré terminarla me aporta más experiencia en mi carrera profesional, nunca se deja de aprender, cuando se planifica y entrena para correr un maratón, todo puede pasar".

"Cuando se quiere mejorar llegan momentos en los que hay que ser arriesgado y dejar de un lado los temores a un lado sin perder el respeto a la distancia", dijo el fondista panameño.

"Pude haber corrido en el segundo grupo e intentar asegurar la mínima Olímpica de 2h 08:10. pero por mis sensaciones y la confianza en mis entrenamientos quería ir por más, ser osado y ver que pasaba si me iba con el grupo de africanos; resultado me llevé la fundida de mi vida, pero aprendí cosas que me servirán en mis entrenamientos y el futuro intento por conseguir la mínima olímpica, solo Dios sube el por qué y cómo hace las cosas, a su tiempo!

Jorge Enrique Castelblanco, estuvo entrenando en Paipa, Colombia y tras la competencia en Sevilla regresó a Panamá.

En la Maratón de Sevilla, también participó en fondista panameño Christofer Jurado, quién logró su mejor marca personal con 2h 19:37.

El Zurich Maratón de Sevilla 2023 volvió a celebrar una edición superlativa en la que Jackline Chelal en categoría femenina y Gadisha Birhanu Shumie en la masculina fueron los vencedores de la prueba.

El etíope, que cruzó la meta con un tiempo de 2:04:59, ha logrado además la mejor marca mundial del año. Se han logrado 25 mínimas olímpicas y 33 mundialistas.