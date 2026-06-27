Jornada sabatina de carreras arranca con atractivo programa y gran acumulado en el 5 y 6

La actividad hípica para la jornada sabatina presenta ocho eventos que arrancan a las 3 de la tarde con un acumulado del 5 y 6 de 16,946,49 balboas.

Una de las carreras más atractivas será la cuarta donde se enfrentan potros de tres años no ganadores en distancia de 1,100 metros, donde parte como favorito Sol Negresco, el hijo de Punta de Lanza que correrá para las divisas del Stud Kung Hey.

Este evento forma parte del inicio de la jugada del pool de 5, donde compiten nueve caballos por un premio de B/. 8,000 balboas.

Por el momento, solo se ha reportado el retiro de Alice War, en la primera carrera.

Mañana ratifican inscritas Clásico Familia Grimaldo

Ocho yeguas tresañeras sus propietarios tendrán que ratificar su participación en la edición 11 del Clásico de la Familia Grimaldo a disputarse el próximo domingo 5 de julio en distancia de 1,400 metros y por bolsa de 20 mil balboas.

Los representantes de Aradia, Ataviada, La Inmaculada, Estrella de Belén, My Lover, Miss Good Night, Volatile Girl y Sol Triny Carol, tendrán hasta las 5 de la tarde para pagar la cuota de 400 balboas para participar en esta carrera.

El martes a las 10 de la mañana se efectuará el sorteo de carriles para este tradicional evento en el hiporemón.