Julio Urías cumplirá 36 meses de libertad condicional por violencia

El lanzador mexicano Julio Urías cumplirá 36 meses de libertad condicional, luego de llegar a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, mediante el cual no se opuso a un cargo menor de agresión doméstica.



Un portavoz de la Fiscalía de la capital californiana explicó que, mediante el acuerdo, fueron retirados cuatro de los cinco cargos presentados en contra de Urías, entre ellos agresión doméstica, agresión conyugal, encarcelamiento ilegal y agresión.



Junto a la condena de 36 meses de libertad condicional, el exlanzador de los Dodgers de Los Ángeles deberá cumplir con una sentencia de 30 días de trabajo comunitario y un curso de asesoramiento sobre violencia doméstica con duración de 52 semanas o un año.



Urías fue detenido en septiembre del año pasado, luego de ser acusado de empujar contra una cerca y jalar del pelo o de los hombros a su compañera sentimental, lo que lo llevó a pasar la noche en prisión y pagar una fianza de 50.000 dólares para ser liberado.



Esta situación no fue la primera que enfrenta el mexicano de 27 años, quien también se vio envuelto en una acusación de violencia en 2019, cuando fue detenido y acusado por empujar a una mujer y, aunque en esa ocasión pasó la noche detenido y pagó una multa de 20.000 dólares, el proceso no tuvo mayores consecuencias en el ámbito judicial.



A pesar de que la acusación de 2019 no prosperó, al ser desestimada por los fiscales, Urías fue castigado por las Grandes Ligas con 20 partidos de suspensión, por faltar a la Política de Violencia Doméstica de MLB.



Tras el surgimiento de este nuevo incidente, en una primera instancia, los Dodgers colocaron a Urías en licencia administrativa y luego retiraron las pertenencias que tenían en su cubículo, en las instalaciones del club, evitando que pudiera regresar con ellos.



En su carrera en la MLB, el mexicano cuenta con un registro de 60-25, con porcentaje de carreras limpias permitidas de 3.11, en 158 partidos, conquistó la Serie Mundial en 2020 y los lideratos de victorias (20) en 2021 y en efectividad (2.16) en 2022.



A pesar de ello y sin importar los resultados en el aspecto judicial, las oportunidades del serpentinero mexicano de volver al béisbol estadounidense son poco probables y más aún teniendo en consideración el caso de su excompañero con los Dodgers Trevor Bauer, quien fue exonerado de las acusaciones en su contra y aún así no ha podido regresar a las Grandes Ligas.



Bauer se encuentra jugando para los Diablos Rojos en el béisbol mexicano