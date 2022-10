Karim Benzema: 'Es el Balón de Oro del pueblo'

El francés del Real Madrid, Karim Benzema, levantó el nuevo Balón de Oro, acompañado en el palco por la española del Barcelona Alexia Putellas, que repitió galardón por segundo año consecutivo.

Completó el cuadro de honor el barcelonista Gavi, con el trofeo Kopa al mejor sub-21, que recibió el premio de manos de su compañero Pedri, que lo había logrado el año pasado.

Benzema, que supera los 34 años, se convierte por meses en el ganador más veterano desde el que inició la serie, el británico Stanley Matthews.

El francés, de origen argelino, recibió el premio de manos de Zinedine Zidane, el hombre que más confió en él en el Real Madrid, y también el último francés que ganaba el galardón, en 1998, después de que otros tres galos lo hiciera antes, Raymond Kopa, Michel Platini y Jean-Pierre Papin.

"Es el Balón de Oro del pueblo", dijo un emocionado Benzema, con unas gafas doradas y un "smoking" tras recibir el premio de manos de Zidane, uno de los hombres que, junto a Ronaldo Nazario han sido su "motivación".

"Este es el sueño de todo niño, pero también es mucho trabajo y tiene también muchos momentos difíciles, como cuando no podía ir a la selección. Pero no me vine abajo, seguí trabajando en los entrenamientos, pensando que tenía suerte de jugar al fútbol. Estoy orgulloso de mi carrera", señaló el francés Benzema

Putellas, repite

Por su lado, la española del Barcelona Alexia Putellas, que consiguió su segundo Balón de Oro consecutivo, aseguró que este esta ocasión es "diferente" porque lo recogió todavía lesionada, al tiempo que afirmó que su objetivo es "mejorar cada día".

"Me pregunto todos los días si este sueño es real, desde que soy profesional", dijo la jugadora del Barça, que reconoció los avances del fútbol femenino en España, aunque pidió más profesionalismo para "divertir a los aficionados", dijo Putellas.

Gavi mejor Sub-21

El centrocampista español del Barcelona Gavi se alzó con el trofeo Kopa, que designa al mejor sub-21 de la pasada temporada.

Gavi mostró su agradecimiento a su familia y "a la gente que ha estado en los malos momentos y los buenos", al club de su vida, "el Barça, a los compañeros", y a todos los que le "han ayudado a estar aquí. Muchas gracias y visca el Barça", precisó.

Otros premios

El belga del Real Madrid, Thibaut Courtois recibió el trofeo Yashin, que designa al mejor portero de la pasada temporada en la gala del Balón de Oro.

El polaco Robert Lewandowski ganó el Trofeo Gerd Müller al mejor goleador de la pasada temporada, en la que marco 41 tantos para el Bayern Munich.

El senegalés Sadio Mané ganó el trofeo Sócrates, creado por la revista France Football para recompensar la acción social fuera del terreno de juego de un futbolista.

El Manchester City ganador de la Liga Premier, fue proclamado mejor club de la pasada temporada.